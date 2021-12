Joyeux Noël 2021 : des images à partager

. à partager à Noël.

Joyeux Noël 2021. Nous présentons ici plusieurs images afin que vous puissiez partager avec votre famille et vos amis cette importante fête.

Les chrétiens célèbrent la Le jour de Noël ou la veille de Noël comme la commémoration de l’anniversaire de la naissance de Jésus de Nazareth, un chef spirituel dont les enseignements constituent la base de la religion chrétienne.

Les coutumes populaires des familles hispaniques à Noël Il s’agit notamment d’échanger des cadeaux, de décorer des arbres de Noël, d’assister à des services religieux spéciaux, de partager un dîner avec la famille et les amis et, bien sûr, d’attendre l’arrivée de la naissance de Jésus de Nazareth.

S’il est vrai que la communauté hispanique a tendance à célébrer Bonne nuit chaque 24 décembre, aux États-Unis, le Jour de Noël Il est célébré chaque 24 décembre et est observé comme un jour férié fédéral depuis 1870.

Comment a commencé la célébration du réveillon de Noël ?

Le site Web National Today note que la tradition de célébrer le réveillon de Noël est dérivée en partie de la liturgie chrétienne qui commence au coucher du soleil, qui est héritée de la tradition juive et est basée sur l’histoire de la création du livre de la Genèse, disant que le premier jour commence la nuit et se termine le matin.

On pense également que Jésus de Nazareth est né à minuit dans la région de Palestine. De nombreuses conceptions historiques des traditions anciennes ont contribué au développement des vêpres, qui ont persisté dans le calendrier chrétien primitif.

Le réveillon de Noël marque la fin du temps de l’Avent, la période de préparation à Noël, qui s’étend du 30 au 15 novembre à l’Est. C’est cette nuit-là que les bergers qui gardaient leurs troupeaux à l’extérieur de Bethléem virent dans le ciel l’étoile brillante qui marquait la naissance de Jésus-Christ. C’est pourquoi de nombreuses églises ont des services qui commencent le quatrième dimanche avant Noël.

Joyeux Noël 2021 : des images à partager

Mes meilleurs voeux

« Je souhaite que tout ce qui arrive soit meilleur que ce que vous recherchez, que tout ce que vous désirez dure plus longtemps que prévu et que cela vous rende plus heureux que vous ne pourriez jamais l’imaginer. Bonne fêtes! ».

Le temps à Noël

« Pour Noël, je veux une montre qui sache s’arrêter aux meilleurs moments de notre vie. Joyeux Noël! ».

Arbre de Noël avec de bons voeux

Une pluie de vœux

« Ce Noël, je souhaite la paix pour détourner votre vie, l’amour inonde votre âme et le bonheur se reflète sur votre visage, je vous souhaite de tout cœur tout le bien que vous méritez. Joyeux Noël 2021 ! ».

Joyeux Noël

Que cette merveilleuse période de l’année touche votre cœur d’une manière spéciale. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie et d’amour à ces dates. Joyeuses Fêtes 2021 ! ».

Noël, le temps de partager des moments mémorables

Un cadeau spécial à Noël

« Je voulais t’envoyer quelque chose de super spécial à ce rendez-vous, mais j’ai eu un problème… Comment envelopper un câlin chaleureux et un gros bisou ? J’espère que vous passez un joyeux Noël. »

Gagner à Noël

« Savez-vous qui gagne à la fin ? Au final, celui qui se lève tous les matins pour affronter la vie gagne, malgré tous les problèmes. Qui avec les larmes au coeur donne toujours le sourire. Qui croit encore aux rêves, à un « je t’aime » dit avec le cœur, à une étreinte sincère, qui sait prendre sa vie par la main, donnant un sens à chaque instant. Joyeux Noël 2021. «

Un sapin de Noël avec les vœux les plus importants