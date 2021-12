Joyeux Noël 2021 : Phrases à partager

NowMyism.com Phrases en images à partager à Noël.

Aujourd’hui, vendredi 24 décembre, est célébré Bonne nuit, l’une des festivités les plus sacrées de la communauté chrétienne qui, chaque année, chaque mois de décembre, célèbre la naissance de Jésus.

Alors que la célébration de la Noël Il est connu par de nombreuses familles comme une fête religieuse, pour d’autres familles non conventionnelles, il représente généralement un phénomène culturel et commercial dans lequel ils achètent généralement des centaines de cadeaux pour leurs proches et leurs proches.

La veille de Noël Il est célébré chaque 24 décembre et marque le point culminant de la période de l’Avent avant Noël qui commence le quatrième dimanche avant la veille de Noël. Selon le site Web National Today, de nombreuses églises marquent la fin de l’Avent avec des services religieux à minuit. À l’époque moderne, il est populairement célébré la veille du jour de Noël.

Joyeux Noël 2021 : des phrases en images à partager avec votre famille et vos amis

Pour la communauté hispanique, la célébration de Bonne nuit représente l’une des festivités les plus importantes de chaque mois de décembre.

Nous vous présentons ici une série de phrases de Noël à partager avec vos proches et votre famille à travers WhatsApp ou réseaux sociaux.

recette de Noël

« Mettons ensemble plusieurs mesures d’illusion, une pincée d’amitié et un geste de tendresse. Faisons cuire le mélange dans un esprit patient. Enveloppons-le de rires, de lumières et de chansons. Enfin, offrez-la avec le cœur. Joyeux Noël 2021 !« .

Noël

« Le mot Noël remplit le cœur de beaucoup de joie. Peu importe à quel point nous sommes rapides ou combien de cadeaux nous recevons, le meilleur cadeau est toujours de célébrer et de profiter avec ceux que nous aimons. Joyeux Noël 2021 !« .

La distance

« Peu importe que vous soyez loin ou proche, ce qui compte, c’est que vous puissiez être HEUREUX ce Noël, c’est mon souhait pour vous en cette date spéciale. Joyeuses Fêtes 2021 !« .

Jonction familiale

« Mieux que tous les cadeaux sous le sapin de Noël, c’est la présence d’une famille heureuse. »

Foi inébranlable

« Que vos secondes soient remplies de magie, vos minutes de rire, vos heures d’amour et dans votre cœur grandissent la joie, la paix et l’espoir dont vous avez besoin pour toujours être heureux. Joyeux Noël 2021 !« .

Profitez au maximum

« Profitez d’un Noël heureux et paisible en compagnie des personnes que vous aimez le plus, j’espère que l’amour pourra triompher à tout moment de votre vie. Meilleurs voeux pour ce Noël 2021 !« .

Le plus grand souhait de Noël

« Pour Noël, je ne veux absolument rien de plus que la santé pour ma famille et moi-même, un toit pour couvrir l’hiver, de la nourriture sur la table, et surtout, la paix, surtout la paix dans la vie de mes proches et dans mon foyer. . Joyeuses Fêtes 2021 !« .

Bons voeux aux amis

«Je laisse un câlin très fort et beaucoup d’énergie positive à tous mes amis. Que votre Noël soit merveilleux et que votre nouvelle année commence du bon pied. Bonnes vacances à mes chers amis ! ».

Merci à Noël

« Noël n’est pas une période, mais un état d’esprit. Être reconnaissant et généreux, pardonner et avoir de la compassion, c’est comprendre le vrai sens de Noël. Joyeux réveillon de Noël 2021 !« .