Joyeux Noël de Grandprix247 – GRAND PRIX 247

C’est cette période de l’année où les familles et les proches se réunissent pour célébrer les fêtes de fin d’année, et chez Grandprix247, nous aimerions partager ces moments avec nos lecteurs et notre grande famille de Formule 1.

Nous avons de quoi être reconnaissants cette année, car nous avons assisté à l’une des plus grandes saisons de F1 de l’histoire récente, avec un combat titanesque entre les deux plus grands pilotes de leurs générations respectives, Max Verstappen le champion 2021 et Lewis Hamilton, son dauphin. . Ces deux grands pilotes ont mené le combat jusqu’au bout, non pas jusqu’à la dernière course, mais le dernier tour de la dernière course de la saison. Et pour le spectacle qu’eux et leurs équipes ont offert, nous sommes reconnaissants.

Nous sommes également reconnaissants qu’avec tous les incidents qui ont eu lieu entre les deux, ils soient restés en sécurité, et cela vaut également pour tous les 18 pilotes restants sur la grille de F1, car ne l’oublions pas ; La F1 est un sport dangereux et la sécurité des pilotes et de tous ceux qui y travaillent est primordiale.

Grandprix247 s’est considérablement développé cette année, et nous vous en remercions, vous nos lecteurs.

Nous vous remercions de vous joindre à nous sur ces montagnes russes d’une saison, et pour votre soutien continu au fil des ans. Pour tous les lecteurs qui nous ont rejoint cette saison, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre famille et espérons que vous apprécierez la balade.

Avec notre trafic sur une courbe ascendante, nous tenons à remercier tous ceux qui ont cliqué sur nos bannières, et merci d’avance à tous ceux qui feront de même à l’avenir. Ceci est très important pour nous pour poursuivre notre croissance et nous aide dans notre quête pour continuer à vous apporter des nouvelles F1 gratuites et indépendantes.

Enfin, nous vous souhaitons un très joyeux Noël ainsi qu’à vos familles et vos proches. Et nous vous exhortons à rester en sécurité et à célébrer de manière responsable en ces temps de pandémie que nous traversons, en espérant toujours que nous pourrons reprendre une vie normale dès que possible.

Jad Mallak

Editeur, Grandprix247