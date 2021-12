Joyeux Noël et joyeuses fêtes de la vie de Nintendo

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube Ho ho ho ! Oui, les vacances les plus merveilleuses de l’année sont officiellement arrivées et il est temps de commencer à craquer pour les sucreries, les boissons et, si vous lisez ceci, les jeux vidéo. C’est Noel!

Après une année 2020 misérable, cette année a été… eh bien, pas vraiment mieux. Les restrictions COVID-19 continuent d’aller et venir dans de nombreux endroits du monde, et il semble que les choses continueront dans la même veine alors que nous nous dirigeons vers 2022 dans une semaine.

Pourtant, au moins 2021 présentait de bons jeux vidéo pour nous aider à traverser – et tout un tas d’entre eux sont venus sur Switch. Nous nous étions préparés à un filet de sorties en raison de l’effet d’entraînement de la perturbation de 2020, mais Nintendo a fait du bon travail pour que les choses semblent relativement « comme d’habitude ».

Nous, les fans de Nintendo, avons vu une multitude de grands jeux sur Switch tout au long de l’année, notamment Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Bravely Default II, Monster Hunter Rise, New Pokémon Snap, Zelda : Skyward Sword HD, WarioWare : Get It Together !, et l’inattendu et impressionnant Metroid Dread. Nous avons même vu du nouveau matériel avec le charmant Switch OLED. Pas une mauvaise année du tout, du point de vue des jeux ! (Consultez nos 50 meilleurs jeux classés par les lecteurs en 2021 pour un tas d’autres faits saillants des 12 derniers mois.)

Avec la bibliothèque logicielle Switch qui déborde, nous avons également une petite actualité du site, ou une nouvelle actualité du site, pour être précis. Comme vous l’avez peut-être remarqué si vous suivez notre charmante chaîne YouTube, nous avons un nouveau site opérationnel — codes.nintendolife.com – où vous pouvez acheter des codes Switch eShop et du crédit pour votre région. « Mais nous pouvons les obtenir de n’importe où ! » on t’entend pleurer. Ah, mais peux-tu obtenez 10% de réduction en utilisant le code XMAS10 à la caisse n’importe où ailleurs? Probablement pas! La boutique est actuellement disponible dans 18 pays et nous ajouterons bientôt d’autres régions.

C’est assez de cette frivolité ; en avant pour une autre frivolité ! Avec 2021 presque terminé, nous regardons tous naturellement vers l’horizon pour voir ce qui s’en vient, et avec des goûts de Splatoon 3, Bayonetta 3 et (chuchotez-le) Breath of the Wild 2 au crayon pour l’année prochaine, il y a un terrible beaucoup à espérer en 2022.

Mais avant d’entrer dans la nouvelle année et quoi qu’elle nous réserve, il est temps de se détendre un peu. S’il vous plaît, profitez du message de Noël spécial d’Alex, Jon et Zion ci-dessus, et de toute l’équipe ici à Nintendo Life le plus joyeux Noël et le plus heureux du Nouvel An à la plus belle des personnes – vous.

Nous partons manger une tarte à la citrouille et chanter des chants de Noël. Oui, PUMPKIN pie, pas… enfin, pas ce que nous pensions que Brenda chantait. Passe un bon moment!