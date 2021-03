Joyner Lucas se rend chez Lil Nas X qui est prêt avec son clapback! ⋆ 10z viral

Joyner Lucas et Lil Nas X

* Joyner Lucas est la dernière célébrité à peser sur le clip sexé «Montero» de Lil Nas X et, comme beaucoup, il ne le ressent pas non plus.

Lucas s’est rendu sur Instagram dimanche et a déclaré: «Cette vidéo @LilNasX est sauvage, mais en tant qu’artiste, il fait tout ce qu’il est censé faire. Créer des moments viraux, faire parler les gens et créer du contenu auquel il savait déjà que vous alliez réagir. C’est une formule qui fonctionne. Je doute qu’il adore réellement le diable. Lucas a ensuite expliqué: «Je pense que le plus gros problème pour moi est le fait qu’il ne comprend pas que« la route de la vieille ville »est tous les hymnes pour enfants. Les enfants l’aiment pour ce disque. Ils ont écouté et se sont abonnés à ses chaînes. Donc, sans avertissement, il a juste laissé tomber un peu de champ de gauche et tous nos enfants l’ont vu. Smh. »

Lil Nas X a eu vent de son tweet et a décidé de répondre tout en défendant son travail. Le jeune homme de 21 ans a simplement expliqué: «Je chante littéralement sur la maigre et l’adultère sur la route de la vieille ville. Vous avez décidé de laisser votre enfant écouter. blâmez-vous.

PLUS POUR VOUS SUR EURWEB: Lil Nas X abandonne des chaussures Nike « Satan » fabriquées avec du sang humain au milieu des contrecoups de sa vidéo « Montero »