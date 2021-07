Joyous Wolf partage la vidéo de sa nouvelle chanson “Fearless”

Quatuor de Californie du Sud LOUP JOYEUX a créé son propre hybride de rock ‘n’ roll, de soul, de blues et de musique alternative. En tant que tels, ils ont progressivement bâti leur réputation en tant que l’un des plus brillants talents de la scène en plein essor. Mélangeant des riffs majestueux avec des voix soul, un fanfaron indéniable et le genre de performances live époustouflantes qui laissent les fans essayer de reprendre leur souffle pendant des jours après les faits, LOUP JOYEUX est prêt à faire le grand saut dans la stratosphère rock’n’roll avec sa dernière transmission sonique.

Le groupe a abandonné la vidéo de la nouvelle chanson “Intrépide”. Regardez et écoutez ci-dessous.

“‘Intrépide’ était un peu un joker”, le leader Nick Reese partage sur la chanson. “Nous l’avons terminé dans les derniers jours de nos sessions d’album et c’était la seule chanson que nous n’avions pas terminée avant. C’est devenu l’une de ces chansons qui se sont réunies sans effort. Je me suis retrouvé à réfléchir à quel point je n’avais pas peur quand j’étais enfant. J’ai l’impression que c’est quelque chose à quoi beaucoup de gens peuvent s’identifier. Pour la plupart, j’aime croire que nous sommes nés sans peur et que nous sommes conditionnés à avoir peur. “

LOUP JOYEUX continue de travailler sur son premier long-métrage.

LOUP JOYEUX est:

Nick Reese – Voix



Blake Allard – Guitare



Greg Braccio – Basse



Robert Sodaro – Tambours

LOUP JOYEUX Formé dans le comté d’Orange, en Californie, en 2014. Fortement influencés par des artistes couvrant non seulement divers genres, mais littéralement des décennies de musique, leurs performances live électriques les emmèneraient des clubs du Sunset Strip aux tournées internationales, leur gagnant un contrat d’enregistrement avec Records de Roadrunner en 2018.

Le quatuor s’est avéré être une force à la fois sur et en dehors de la scène, après avoir sorti son premier EP acclamé par la critique, “Placer dans le temps”, sur Roadrunner en 2019, ce qui a conduit à des tournées ultérieures soutenant des icônes du rock telles que Sabrer et VIOLET FONCÉ. Le seul “Odyssée” est arrivé en juin 2020 et a été suivi par les quatre chansons “Mère rebelle” EP, dont la chanson titre a été diffusée sur KLOS, et une version unplugged de deux chansons avec “Odyssée” et “Cœur tranquille”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).