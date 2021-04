JP Morgan confirme qu’il financera la Super League européenne

19/04/2021

La banque américaine JP Morgan a confirmé à Efe qu’elle financerait la nouvelle Super League européenne de football, qui comptera dans un premier temps douze clubs fondateurs, dont trois espagnols.

“Je peux confirmer que nous avons financé l’opération, mais nous n’avons pas d’autres commentaires à ce sujet pour le moment”, a confirmé un porte-parole de JP Morgan à Efe par e-mail.

Six clubs anglais (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur), trois Italiens (Juventus, Inter Milan et AC Milan) et trois Espagnols (FC Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid) ont signé comme partenaires fondateurs, comme l’a confirmé la Super League dans un communiqué.

Ils devraient être rejoints par trois autres clubs avant l’ouverture de cette nouvelle compétition, qui devrait débuter en août. Au total, il comptera 20 clubs: les 15 fondateurs et 5 qui seront classés annuellement en fonction de leurs réalisations.