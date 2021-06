JP Morgan Jobs fait allusion à ses ambitions cryptographiques amplifiées | Invezz

La banque d’investissement américaine JP Morgan recherche des personnes connaissant bien la cryptographie pour couvrir diverses positions croisées d’actifs numériques. Les emplois du géant financier semblent aller au-delà des exigences de son projet de blockchain Onyx. La banque aurait six positions ouvertes depuis avril, donnant l’impression que JPM s’apprête à faire une entrée multiforme sur la scène crypto.

La blockchain et les avoirs cryptographiques de la banque sont répartis dans plusieurs juridictions, dont le New Jersey, l’Illinois et Hong Kong. Bien que la banque n’ait pas encore révélé ses plans exacts, ces embauches montrent qu’elle change progressivement d’avis concernant ses perspectives sur les crypto-monnaies. Avant de publier ces offres d’emploi, JP Morgan était connu pour avoir pris une position négative sur les crypto-monnaies avec son PDG, Jamie Dimon, affirmant qu’elles ne sont pas sa tasse de thé.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Merchant Services, la branche de traitement des paiements de JPM, qui gère plus de 1 billion de dollars (0,71 billion de livres sterling par an, serait en train de constituer une équipe de nouvelles méthodes de paiement qui étudiera la faisabilité de l’intégration crypto).

Construire une équipe solide

Selon le titre du poste, le vice-président de l’équipe Nouveaux modes de paiement sera chargé de créer et d’obtenir le soutien des premiers hauts dirigeants. De plus, la personne qui assume ce rôle doit exécuter des plans pour approcher et signer des relations avec des tiers ayant un impact plus important afin de concevoir des stratégies pour les produits des nouveaux modes de paiement.

JP Morgan recherche également deux gestionnaires de risques de crypto-monnaie pour pourvoir des postes de conformité d’entreprise. Les personnes qui sécurisent ces positions aideront le conglomérat à identifier, gérer et minimiser les risques liés aux crypto-monnaies. La description de poste nécessitera également que des fonctionnaires comprennent le marché actuel de la cryptographie et les paysages réglementaires.

Pour ne pas être exclu du secteur DeFi en évolution rapide, JPM a annoncé en mai qu’il recherchait un partenaire en affaires réglementaires pour aider à surveiller l’évolution des actifs numériques et d’autres technologies dans la région Asie-Pacifique.

En dehors de cela, JP Morgan a publié une offre d’emploi en mai, à la recherche d’un responsable principal de l’ingénierie de la plate-forme d’actifs numériques qui comprend les mécanismes de consensus d’Ethereum et de Bitcoin. Une source proche des opérations de la banque a déclaré que le rôle ne se concentrait pas sur un projet spécifique, car la personne qui le remplirait contribuerait à renforcer l’équipe de développement technique de la banque.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent