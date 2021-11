JP Morgan poursuit Elon Musk pour 162 millions de dollars pour des tweets

18/11/2021 à 09:58 CET

JP Morgan Chase a poursuivi Tesla pour 162 millions de dollars pour les tweets du patron Elon Musk en 2018 qu’il pourrait priver le constructeur de voitures électriques. La banque a accusé Tesla d’avoir violé « de manière flagrante » un accord qui, selon elle, aurait dû entraîner des paiements à JP Morgan.

Les tweets notoires de Musk selon lesquels il avait des fonds pour retirer Tesla de la Bourse de New York ont ​​provoqué la volatilité des cours des actions. Il a ensuite abandonné la mesure et a été condamné à une amende par le régulateur financier américain.. Le procès JP Morgan, déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, indique que les sociétés ont signé un accord en 2014 qui permettait à la banque d’acheter des actions Tesla à un prix et à une date fixés.

En vertu de l’accord, Tesla a vendu des soi-disant bons de souscription à JP Morgan, ce qui a permis à la banque d’acheter des actions. si le prix d' »exercice » était inférieur au cours de l’action de Tesla lorsque les bons de souscription ont expiré en juin et juillet 2021. un porte-parole de JP Morgan.