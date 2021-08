JP Morgan proposera un fonds Bitcoin “in-house” à ses clients fortunés Crypto new media

in

JP Morgan, le géant de la banque d’investissement, aurait proposé cette semaine un fonds Bitcoin à ses clients de banque privée, selon un rapport publié dans Coindesk. Le géant bancaire avait annoncé son fonds Bitcoin en partenariat avec NYDIG en avril, mais n’avait commencé à le proposer à ses clients qu’à ce jour. Le fonds a été présenté comme l’option d’investissement la plus sûre et la moins chère pour les clients.

Cela marque également un changement de stratégie de JP Morgan vers Bitcoin qui a minimisé sa demande à plusieurs reprises. Désormais, le géant bancaire américain est prêt à proposer un fonds Bitcoin privé. La nouvelle survient également quelques semaines seulement après que JP Morgan a commencé à proposer des fonds cryptographiques aux clients fortunés.

Le PDG de la société Jamie Dimon est un critique connu de Bitcoin et maintient qu’il n’est pas un grand fan de la meilleure crypto-monnaie, mais a en même temps accepté que si les clients veulent investir dans quelque chose, ils l’offriraient. Le PDG de la gestion de fortune de la banque avait récemment déclaré que les clients considéraient le Bitcoin comme une classe d’actifs.

La mégabanque avait également manifesté un grand intérêt pour les marchés Ethereum et Defi, affirmant que le jalonnement ETH 2.0 pourrait devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars et suggérant même qu’Ethereum pouvait surpasser Bitcoin pour devenir la véritable réserve de valeur.

Plusieurs géants financiers, y compris des critiques connus, ont bouclé la boucle cette saison haussière et ont commencé à proposer du Bitcoin et d’autres produits de crypto-investissement. Que ce soit Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo ou JP Morgan, la demande institutionnelle a contraint ces géants financiers à se lancer dans le jeu malgré l’incertitude réglementaire autour du marché de la crypto.

La demande institutionnelle de Bitcoin continue de monter en flèche quelle que soit la dynamique du marché. Au milieu de la demande croissante de réglementation du marché de la cryptographie et de l’adoption du premier ETF Bitcoin, les clients fortunés continuent d’investir dans la cryptographie tandis que de plus en plus de géants de Wall Street adoptent Bitcoin.

