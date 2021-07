JPM Stock est un investissement acceptable si l’argent de la vieille garde s’estompe

JPMorgan Chase (NYSE :JPM) le stock est en hausse de 23% en 2021, doublant presque le S&P 500 14% de gain.

Source : Daryl L / Shutterstock.com

Mais c’est toujours très bon marché, surtout par rapport aux fintechs qu’il essaie d’attraper comme s’il s’agissait de Pokémon.

La plus grande banque américaine a fait d’OpenInvest sa troisième acquisition fintech de l’année, rejoignant 55ip et Noix de muscade dans le portefeuille.

OpenInvest aide les banquiers à personnaliser les portefeuilles de clients en fonction de leurs valeurs personnelles, et pas seulement des valeurs financières. Nutmeg est un gestionnaire de fortune anglais, tandis que 55ip automatise la construction de portefeuilles « fiscalement avantageux ».

Il y a un thème ici, qui défend la position de JPMorgan dans la gestion de l’argent pour les personnes riches. L’automatisation réduira ces coûts, laissant les banquiers libres de draguer les clients.

Un regard plus attentif sur JPM Stock

Regarder les grandes banques engloutir les fintech, c’est un peu comme regarder International Business Machines (NYSE :IBM) essayez de saisir les entreprises technologiques en démarrage. L’acquéreur recherche l’excitation tandis que l’acquis cherche à encaisser.

Il y a tellement de fintechs, automatisant tellement de domaines de la finance et de la gestion de l’argent, que les grandes banques comme JPMorganChase ne peuvent pas toutes les attraper. Cela pèse sur les valeurs des grandes banques qui, tout en progressant, restent sous-évaluées.

À environ 156 $, l’action JPM se vend à seulement 12,6 fois les bénéfices de l’année dernière, et son dividende de 90 cents par action rapporte 2,3 %.

Ce dividende passera à 1 $/action au troisième trimestre après que ses livres aient facilement passé le dernier «test de résistance» de Dodd-Frank. Le passage a donné aux banques le feu vert pour des dividendes plus importants et des rachats d’actions.

Mais le stock de JPM a à peine bougé d’où il était avant les tests. Ceci malgré la hausse du dividende portant le rendement à 2,5%, bien au-dessus du taux de 2,06 % sur l’obligation à 30 ans.

Regardez au-delà de Dimon

Alors que JPMorgan Chase achetait des fintechs desservant le marché des classes, Dimon a mis en place une bataille de succession centrée sur le marché de masse.

Marianne Lake et Jennifer Piepszak sont à la recherche de la première place après avoir été co-responsables de l’unité de crédit à la consommation de la banque.

Tout cela peut être un faux, cependant. Dimon dit qu’il reste encore cinq ans et que l’industrie pourrait être complètement transformée pendant cette période.

D’ici 2026, de nombreux banquiers juniors prenant maintenant 100 000 $ de chèques de paie pour commencer à la banque pourraient avoir quitté la rue. Il y a moins de personnes travaillant dans la banque commerciale en 2021 qu’en 2011. La baisse s’est accélérée cette année.

C’est parce que les fintech aiment SoFi (NASDAQ :SOFI) rendent les succursales bancaires obsolètes. Je n’y suis pas allé depuis des années, sauf pour visiter les documents dans mon coffre-fort.

Lorsque les chèques arrivent, je les dépose avec mon téléphone. J’ai arrêté de retirer de l’argent pendant la pandémie et je n’y retournerai peut-être pas.

Ainsi, en plus d’automatiser la gestion de patrimoine, JPMorgan investit dans des sociétés qui automatisent le montage de prêts hypothécaires et recherchent une croissance internationale.

Dimon a également accumulé des liquidités, mettant en garde contre des taux d’intérêt plus élevés.

La ligne de fond

Le travail traditionnel d’une banque consiste à vendre de l’argent plus cher qu’il ne l’a payé. Ils le font en empruntant à des taux à court terme et en vendant à des taux à long terme.

Cela change à mesure que l’automatisation écrase les propagations.

Dimon dit qu’il veut que son personnel revienne au bureau, mais la tendance est claire. Le travail de bureau disparaît.

Les analystes et les programmeurs peuvent facilement travailler à domicile. Les banquiers devraient être comme des détectives, appeler les clients au lieu de rester assis à leur bureau à manger des beignets.

Les actions JPMorgan Chase restent un élément sur lequel vous pouvez constituer un portefeuille. C’est bon marché, par rapport au marché, et ça rapporte un dividende.

Ce n’est plus là où l’action est, même pas dans la finance, alors ne vous attendez pas à un pop énorme.

A la date de publication, Dana Blankenhorn n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.