JPMorgan a offert des NFT lors d’un événement cette semaine. L’un est maintenant répertorié pour 420 ETH

JPMorgan a plongé directement dans les jetons non fongibles (NFT).

La mégabanque a distribué des NFT aux participants de son premier événement « Crypto Economy Forum for TradFi Investors », qui s’est tenu au siège du géant de Wall Street à New York plus tôt cette semaine.

Aucun n’a échangé jusqu’à présent, selon OpenSea, mais l’un des 69 propriétaires de la collection NFT en a mis un en vente pour un énorme (et effronté) 420 ETH, soit 1,8 million de dollars.

« Ce n’était pas nous, mais j’ai trouvé ça drôle parce que maintenant c’est le prix plancher de notre NFT gratuit », a déclaré un proche de la banque.

Parmi les orateurs de l’événement figuraient de grands noms tels que le chef de l’échange FTX Sam Bankman-Fried, le fondateur d’Ava Labs Emin Gün Sirer et le PDG de Coinbase Brian Armstrong.

Pendant ce temps, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, continue de jeter de l’ombre sur la cryptographie, déclarant récemment que les monnaies numériques n’ont aucune valeur intrinsèque.

Quel que soit le point de vue de Dimon, le soi-disant monde TradFi se lance dans la finance décentralisée (DeFi), les NFT et le « Web 3 » à un rythme alarmant. La division du patrimoine privé de la banque a jeté un coup d’œil aux NFT dans un rapport en avril.

Les NFT de JPMorgan ont été créés sur le polygone du réseau Ethereum de couche 2.

JPMorgan n’est pas la première banque à émettre un NFT commémoratif ; Bank of America en a créé un il y a environ un mois.