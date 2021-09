En avril de cette année, JPMorgan avait déclaré qu’il utilisait la technologie blockchain pour améliorer les transferts de fonds entre les institutions bancaires du monde entier.

La banque d’investissement mondiale JPMorgan, qui aurait récemment commencé à offrir à ses clients de gestion de patrimoine l’accès à des fonds de crypto-monnaie, a déclaré que les marchés de la crypto-monnaie “semblaient mousseux” alors que la frénésie d’achat d’actions parmi les investisseurs de détail s’est propagée aux altcoins et aux jetons non fongibles (NFT) en août. Dans une note publiée plus tôt cette semaine sur le marché boursier et les crypto-monnaies, JPMorgan a noté que les investisseurs particuliers avaient acheté des actions à un rythme record au cours de l’été – près de 16 milliards de dollars de flux net record en juillet et environ 13 milliards de dollars en août dans les actions américaines. marché, estimé par la banque d’investissement, selon bitcoin.com. La valeur marchande de la crypto a gagné environ 83% au cours des trois derniers mois, en tête des altcoins.

« Les marchés de la crypto-monnaie [are] à nouveau l’air mousseux », lit-on dans la note. La part de Bitcoin dans la capitalisation boursière globale de la crypto est passée de 47% le 1er août à 41,32% dimanche, tandis que celle d’Ethereum (ETH) a légèrement augmenté de 18% à 20%, suivie de Cardano (ADA), Binance Coin et Tether avec une part respective de 4,01 %, 3,62 % et 2,91 % dans la capitalisation boursière totale de la cryptographie, selon Coinmarketcap. Selon bitcoin.com, Solana est devenue l’une des pièces les plus performantes cette année. La crypto au prix de 141,04 $ par pièce est désormais la septième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. La pièce avait une capitalisation boursière de 40,78 milliards de dollars au moment du dépôt de ce rapport. Il avait gagné 310,8% au cours du mois dernier et 3 277,6% depuis le début de l’année.

Selon les analystes de JPMorgan, le trading d’altcoins représentait actuellement environ 33% du marché de la cryptographie, soulignant la croissance par rapport aux 22% début août. “La part des altcoins semble plutôt élevée par rapport aux normes historiques et, à notre avis, il est plus probable qu’elle soit le reflet de la mousse et de la” manie “des investisseurs de détail plutôt que le reflet d’une tendance haussière structurelle.”

En avril de cette année, JPMorgan avait déclaré qu’il utilisait la technologie blockchain pour améliorer les transferts de fonds entre les institutions bancaires du monde entier. La banque avait lancé « Confirmer » pour aider à réduire le nombre de « transactions rejetées ou retournées causées par des détails de paiement incompatibles », selon la société de banque d’investissement. En conséquence, la solution permettra de réduire les coûts à la fois pour les banques émettrices et réceptrices. Confirm est une application mondiale de validation des informations de compte sur le réseau blockchain de JPMorgan à travers laquelle les institutions bancaires partenaires, selon la société, pourront demander la confirmation des informations de compte du bénéficiaire et recevoir des réponses directement d’autres banques participantes recevant les demandes en quasi-réel. temps.

