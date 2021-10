JPMorgan Bank déclare que la hausse des prix du Bitcoin est due à l’inflation et non à l’ETF

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Selon l’équipe d’analystes de JPMorgan, la course aux prix du Bitcoin est un produit de l’inflation et non de l’EFT à terme. Ils considèrent le BTC comme une meilleure couverture que l’or.

L’engouement pour les prix des crypto-monnaies s’est déclenché hier, après que Bitcoin a atteint un nouveau record de prix, supérieur à 66 000 $, juste un jour après le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) de contrats à terme Bitcoin.

Face à cela, les stratèges de la banque d’investissement JPMorgan Chase & Co ont exprimé des propos auxquels l’opinion publique ne s’attendait pas : ils assurent que Ce sont les inquiétudes concernant l’inflation, plutôt que le lancement du premier ETF à terme, qui propulsent la crypto-monnaie à des sommets historiques.

Bloomberg

« En soi, le lancement de BITO est peu susceptible de déclencher une nouvelle phase d’entrée de capitaux significativement frais dans Bitcoin », ont écrit des stratèges tels que Nikolaos Panigirtzoglou, se référant à l’ETF ProShares Bitcoin Strategy. « Au lieu de cela, nous pensons que la perception de Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison de la reprise actuelle, qui a déclenché un passage des ETF or aux fonds Bitcoin depuis septembre. »

Bitcoin et non or contre l’inflation

L’agence de presse ajoute que les inquiétudes croissantes concernant l’inflation ont renouvelé l’intérêt des investisseurs pour les actifs pouvant servir de couverture, notamment Bitcoin. Il souligne que l’or n’a pas répondu, ces dernières semaines, aux inquiétudes croissantes concernant la montée des pressions sur les coûts. A) Oui, le passage des ETF or aux fonds Bitcoin s’est accéléré. « Ce changement de flux reste intact, soutenant une perspective haussière pour Bitcoin jusqu’à la fin de l’année », ont déclaré les stratèges de JPMorgan, examinés par Bloomberg.

Ils illustrent avec l’ETF basé sur l’or SPDR Gold Shares de 56 milliards de dollars, ticker GLD, qui est en passe de connaître son quatrième mois consécutif de sorties qui totalisent jusqu’à présent plus de 3,6 milliards de dollars sur cette période, selon les données compilées par Bloomberg.

Le fanatisme de l’ETF ne durera-t-il pas longtemps ?

Bien que les investisseurs Bitcoin aient déjà une « multitude d’options d’investissement », a déclaré JPMorgan, il pense en même temps que ce n’est pas le meilleur facteur de prix. Les stratèges de la banque rappellent que, par exemple, le lancement du Purpose Bitcoin ETF (ticker BTCC) au Canada, a eu un bon accueil dans un premier temps, qui a ensuite lentement décliné. « Le battage médiatique initial avec BITO pourrait s’estomper après une semaine », préviennent-ils.

Le BITO de ProShares a fait ses débuts mardi en tant que deuxième fonds le plus négocié jamais enregistré. Il a poursuivi sur sa lancée hier, lors de son deuxième jour de direct : BITO a enregistré un volume de transactions de plus de 29 millions d’actions, représentant plus de 1,2 milliard de dollars. Le fonds dispose désormais d’actifs de 1,1 milliard de dollars, selon la société. C’est le plus rapide qu’un ETF ait atteint la barre du milliard de dollars, selon Bloomberg Intelligence.

