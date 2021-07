JPMorgan Bank recrute plus d’experts Blockchain

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La banque propose des postes dans des domaines tels que l’ingénierie, l’audit et le marketing, tous liés à la blockchain.

***

La banque JPMorgan poursuit une série d’embauches pour son unité Blockchain, cherchant à pourvoir des postes dans les domaines de l’audit, de l’ingénierie et du marketing, révèle plusieurs publications LinkedIn, diffusées en même temps par le point de vente The Block. Cela indique qu’il s’agira d’une grande équipe et que l’énorme banque ne s’arrête pas dans son intérêt de continuer à se développer dans le domaine, dans lequel elle a déjà effectué de nombreuses embauches récentes.

La banque, active dans la blockchain depuis plusieurs années, a annoncé en octobre 2020 qu’elle regrouperait tous ses produits et services liés à la blockchain sous une nouvelle unité commerciale, appelée Onyx. Ces services incluent Liink, un réseau Blockchain de centaines de sociétés et sociétés de services financiers, ainsi que son activité Coin Systems, selon son site Web. Il convient de noter que JPMorgan a testé cette année les transactions Blockchain même depuis l’espace.

Emplois actuels

En termes d’offres d’emploi, JPMorgan a publié des dizaines de nouveaux messages sur LinkedIn, y compris des postes liés à l’ingénierie. L’une des offres consiste à rechercher un ingénieur logiciel de plate-forme Blockchain avec une expérience dans la preuve d’enjeu, Ethereum et Bitcoin, qui créerait un «forum pour l’innovation avec la communauté technologique Blockchain qui stimule le leadership éclairé autour de la stratégie et la feuille de route de l’architecture numérique ».

Selon The Block, il existe également des preuves que l’entreprise souhaite une présence externe plus forte pour le travail Blockchain sur lequel l’entreprise travaille. Voici comment vous recherchez un expert en marketing :

“Cette personne dirigera la stratégie marketing de Liink en développant une compréhension approfondie de nos objectifs stratégiques, de notre positionnement, de la voix de la marque et de nos offres afin que vous puissiez créer un contenu cohérent et engageant sur plusieurs points de contact”, indique l’annonce. La personne embauchée aurait pour tâche de créer des stratégies de marketing qui “provoquent l’engagement, à la fois en interne et en externe”.

La banque a ajouté qu’elle voulait que la personne avoir le sens de l’humour et avoir une touche irrévérencieuse.

The Block rappelle que JPMorgan a déjà effectué de nombreuses embauches marketing coûteuses pour Onyx. Plus tôt cette année, Ariana Gianacopoulos, ancienne vice-présidente du marketing commercial mondial pour Conde Nast, a rejoint la société en tant que directrice du marketing.

Ray Beharry, ancien responsable marketing de la division des services cloud d’IBM, a également rejoint plus tôt cette année en tant que responsable du marketing chez Onyx.

Sources : LinkedIn et The Block

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash