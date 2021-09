JPMorgan Chase appelle à la prudence concernant le rallye d’Altcoin sur les marchés de la cryptographie

JPMorgan Chase, la plus grande banque des États-Unis, a publié une mise en garde sur les performances du trading d’altcoins, déclarant que les altcoins augmentent au-delà de leur valeur réelle.

Sur la base de sa récente analyse, la banque d’investissement a révélé que les investisseurs particuliers avaient acheté des actions à des taux plus élevés au cours de l’été, ce qui a contribué à propulser les marchés à augmenter leurs parts de prix.

La banque estime que les investisseurs particuliers ont injecté des milliards de dollars dans le marché boursier américain, qui a atteint un niveau record de près de 16 milliards de dollars en juillet et s’élevait à environ 13 milliards de dollars en août. JPMorgan a comparé cette performance à la façon dont les investisseurs particuliers ont investi des fonds dans des actions américaines l’année dernière, qui ont enregistré un investissement de 10 milliards de dollars en juin 2020.

Selon JPMorgan, la frénésie d’achat en bourse s’est également propagée aux altcoins en août le mois dernier, alors que les investisseurs accumulaient des jetons non fongibles. L’intérêt pour l’activité DeFi et NFT a aidé Ethereum et les crypto-monnaies qui facilitent la montée en puissance des contrats intelligents comme Cardano, Binance Coin et Solana.

Hier, jeudi 2 septembre, Cardano a dépassé le niveau de prix de 3 $ pour la première fois de l’histoire. Le prix de l’ADA connaît une nouvelle hausse en prévision du lancement du contrat intelligent le 12 septembre. Depuis le début de cette année, ADA a augmenté en valeur de plus de 1 600 %.

D’autre part, Solana s’est récemment hissée dans le top dix des crypto-monnaies sur CoinMarketCap, portant ses revenus à ce jour à plus de 7000%. Le « tueur d’Ethereum » hautes performances utilise l’industrie DeFi en pleine croissance et l’engouement pour le NFT pour atteindre de nouveaux sommets historiques.

Avec son analyse de marché, JPMorgan a donc noté que les investisseurs en crypto-monnaie devraient considérer le rallye actuel comme un grand drapeau rouge, déclarant que la saison renouvelée des altcoins est un symptôme d’une bulle de marché.

“Les marchés de la crypto-monnaie [están] à nouveau étincelant », a déclaré JPMorgan, ce qui signifie que les marchés des crypto-monnaies semblent bouillonner à nouveau.

Selon JPMorgan, les altcoins représentent désormais environ 33% de la capitalisation boursière totale, une énorme augmentation par rapport à leur lecture de 22% début août.

La banque estime qu’une autre frénésie d’investissement dans le commerce de détail est à l’origine de la tendance haussière actuelle plutôt que des indicateurs techniques :

“La part des altcoins semble assez élevée par rapport aux normes historiques, et nous pensons qu’elle est plus susceptible de refléter la mousse et la” manie “des investisseurs individuels plutôt qu’une tendance à la hausse structurelle”, a noté JPMorgan.

Selon Nikolaos Panigirtzoglou, stratège du marché mondial de JP Morgan, la domination de Bitcoin est le principal indicateur à surveiller pour déterminer les phases du marché baissier. Son déclin constant pourrait impliquer qu’une correction majeure pourrait être en cours, car les investisseurs passionnés du marché ont tendance à investir de manière plus agressive dans les altcoins en raison de leur appétit croissant pour le risque.

Source de l’image : Shutterstock