Ethereum (ETH)

JPMorgan déclare que l’éther est surévalué aux prix actuels et que l’adoption institutionnelle de DeFi est supérieure à 60%

AnTy20 septembre 2021

L’agent bancaire JPMorgan a noté dans son dernier rapport crypto que l’adoption de la finance décentralisée (DeFi) par les investisseurs institutionnels a augmenté au deuxième trimestre 2021.

Cette adoption croissante est illustrée par plus de 60% de toutes les transactions DeFi d’une valeur supérieure à 10 millions de dollars, contre moins de 50% pour toutes les transactions de crypto-monnaie. Et ces institutions des grandes économies stimulent l’activité DeFi, les marchés émergents adoptant des actifs cryptographiques.

Les données de JPMorgan semblent être dérivées du rapport de Chainalysis sur son « indice mondial d’adoption de DeFi » publié le mois dernier, qui définit cela au-dessus de 10 millions de dollars comme de grandes transactions institutionnelles. Chainalysis a noté dans son rapport,

“Les grosses transactions représentent une part beaucoup plus importante de l’activité DeFi, ce qui suggère que DeFi est disproportionnellement populaire pour les gros investisseurs par rapport à la crypto-monnaie dans son ensemble.”

De plus, les États-Unis, la Chine, le Vietnam, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays d’Europe occidentale se classent en tête de cet indice d’adoption DeFi.

Le secteur DeFi à croissance rapide compte actuellement 165,87 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), contre près de 190 milliards de dollars à son apogée le 6 septembre.

Outre DeFi, l’analyste de JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou estime que l’Ether, sur lequel repose la majorité du secteur DeFi, est surévalué à son prix actuel.

Selon lui, la juste valeur d’Ether est d’environ 1 500 $ sur la base des mesures de l’activité du réseau. Au moment de la rédaction, Ether se négocie à environ 3 000 $, en baisse de près de 10 % au cours des dernières 24 heures et de 31,5 % par rapport à son sommet historique de 4 380 $ il y a quatre mois.

Panigirtzoglou a déclaré à Insider que le deuxième plus grand réseau devient moins attrayant aux prix actuels car il fait face à la concurrence croissante de Solana (SOL) et Cardano (ADA).

«Nous examinons le taux de hachage et le nombre d’adresses uniques pour essayer de comprendre la valeur d’Ethereum. Nous avons du mal à dépasser les 1 500 $. » « Il y a un point d’interrogation ici. Le prix actuel exprime une augmentation exponentielle de l’utilisation et du trafic qui pourrait ne pas se matérialiser. »

Et le principal argument de vente d’Ether – créer des applications décentralisées et des contrats intelligents dessus – « peut facilement être reproduit par d’autres réseaux », a-t-il ajouté.

« Ce n’est pas unique. « Vous voyez déjà la concurrence de Binance, la concurrence de Solana. Et il y en aura d’autres à l’avenir. »

Ethereum ETH

3 060,25 $

+0,26 %

-8,95%

-3,51%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.