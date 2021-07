JPMorgan devient la première banque américaine à proposer des fonds cryptographiques aux clients fortunés de détail ⋆ Crypto new media

Le jeudi 22 juillet, Business Insider a annoncé que JPMorgan avait donné son feu vert à ses conseillers pour offrir aux clients des services de fonds cryptographiques. C’est pour la première fois que la banque américaine étend ses services de cryptographie de clients ultra-riches maintenant à des clients riches de détail !

Dans une note publiée plus tôt cette semaine lundi, la banque a déclaré que sa division de gestion de patrimoine de 630 milliards de dollars commencerait à accepter des ordres d’achat et de vente pour cinq fonds cryptographiques. Cela inclut le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), le Bitcoin Trust d’Osprey Funds, le Bitcoin Cash Trust, l’Ethereum Trust et les produits Ethereum Classic.

Du PDG Jamie Dimon qualifiant Bitcoin de «fraude» en 2017, à l’offre de fonds cryptographiques à ses clients, JPMorgan a parcouru un long chemin. Les géants bancaires traditionnels voient évidemment un changement majeur dans l’espace financier mondial avec les crypto-monnaies émergeant comme une classe d’actifs populaire.

Non seulement JPMorgan, mais même la plus ancienne banque américaine, BNY Mellon, s’efforce également d’offrir des solutions de trading crypto à ses clients. S’adressant à Forbes, Greg King, fondateur et PDG d’Osprey Funds, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’être intégrés à la plateforme de gestion de patrimoine JPMorgan. OBTC reste le fonds bitcoin coté en bourse le moins cher aux États-Unis et nous pensons que les clients de JPMorgan verront la valeur du produit ».

Avec cette décision du géant de Wall Street, les clients de JPMorgan à la recherche de conseils en investissement pourront accéder aux services de ces fonds cryptographiques. Cela inclut les clients autogérés de la banque qui utilisent l’application de trading Chase sans commission.

En outre, il comprend également des clients aisés et fortunés dont les actifs sont gérés par les conseillers financiers professionnels de JPMorgan. Tous les commerçants de crypto se produiront uniquement à la demande des clients. En outre, les conseillers ne sont pas autorisés à recommander des produits cryptographiques.

Cette diversification de la clientèle est une initiative bienvenue, suggérant que davantage de banques suivront très bientôt. En outre, cela donne aux acteurs de la vente au détail une chance égale de participer à l’espace cryptographique émergent via des plateformes réglementées.

