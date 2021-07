Actualités Bitcoin

JPMorgan dit que l’adoption de Bitcoin au Salvador crée un défi pour la crypto-monnaie

Le géant bancaire souligne la pression sur le plus grand réseau en raison de l’utilisation croissante des Salvadoriens, mais omet de mentionner Lightning Network, qui est actuellement utilisé et voit sa capacité de réseau et le nombre de nœuds et de canaux atteindre de nouveaux pics en continu.

JPMorgan Chase affirme que la déclaration de Bitcoin comme monnaie légale par El Salvador pourrait créer des défis à la fois pour la crypto-monnaie et le pays.

Dans son dernier rapport de la semaine dernière, une équipe du géant bancaire a souligné que l’utilisation de Bitcoin dans le pays mettait potentiellement à rude épreuve le plus grand réseau.

Le volume des échanges de Bitcoin dépasse généralement 40 à 50 milliards de dollars par jour, mais la majeure partie est internalisée par les principaux échanges cryptographiques, a déclaré le groupe. Ils ont en outre noté qu’une grande partie de Bitcoin est bloquée et illiquide, avec plus de 90% de l’offre ne changeant pas de mains depuis plus d’un an.

Une “fraction importante et croissante détenue par des portefeuilles à faible chiffre d’affaires”, ont-ils écrit.

Maintenant, El Salvador s’est joint à nous, dont les paiements quotidiens représenteraient environ 4% du volume des transactions récentes en chaîne et plus de 1% de la valeur totale des jetons transférés entre les portefeuilles au cours de l’année écoulée, a écrit le groupe JPMorgan.

Ceci, combiné à l’illiquidité, est “potentiellement une limitation significative de son potentiel en tant que moyen d’échange”, a-t-il ajouté.

Cependant, ce qu’ils omettent de mentionner, c’est que la majorité de cette transaction quotidienne au Salvador se déroule sur des solutions de couche deux telles que le Lighting Network, un réseau évolutif et bon marché basé sur la blockchain Bitcoin.

L’utilisation croissante du Lightning Network par les habitants du Salvador a en fait augmenté la capacité de la solution de couche 2 à un niveau record de près de 1 800 BTC, soit une augmentation de plus de 81 % l’année dernière.

Tout comme la capacité de son réseau, le nombre de nœuds et le nombre de canaux atteignent également de nouveaux sommets chaque jour, actuellement à 22 661 et 55 278, respectivement.

Le président salvadorien Nayib Bukele vise à aider à réduire le faible taux de pénétration bancaire du pays et à réduire le coût des envois de fonds via son initiative Bitcoin.

Pendant ce temps, outre l’utilité limitée de Bitcoin en tant que mécanisme de paiement, JPMorgan considère la forte volatilité de Bitcoin comme un grand défi à cette adoption.

Un déséquilibre persistant de la demande de conversions BTC et USD sur la plate-forme gouvernementale pourrait “cannibaliser la liquidité du dollar onshore” et éventuellement conduire à un risque budgétaire et de balance des paiements, ont-ils ajouté.

JPMorgan mentionne également le récent sondage, qui suggère un grand scepticisme parmi les citoyens du pays à l’égard de cette décision comme un défi à l’adoption du Bitcoin par El Salvador.

