JPMorgan dit que le juste prix du BTC sera de 35 000 $

JPMorgan Chase, une banque d’investissement multinationale américaine, a publié une nouvelle prédiction sur le comportement de Bitcoin (BTC / USD) l’année prochaine. Les stratèges de la banque ont partagé leur prédiction BTC dans un récent rapport aux investisseurs, notant que le juste prix du BTC en 2022 sera d’environ 35 000 $ (25 687,37 £).

Les stratèges auraient basé la juste valeur de BTC sur le modèle de tarification de la banque. Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 63 084,08 $ (46 290,78 £) après avoir perdu 0,08% au cours des dernières 24 heures. Cette valeur est supérieure de 45% au prix fixé par JPMorgan. Cependant, les stratèges pensent que le BTC pourrait atteindre 73 000 $ si la volatilité actuelle diminue de 50 % en 2022.

Dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou, l’équipe de stratèges a noté que,

Cela remet en question l’idée qu’un objectif de prix de 100 000 $ ou plus, qui semble être le consensus actuel pour 2022, est un objectif de bitcoin durable en l’absence d’une diminution significative de la volatilité du bitcoin.

Ils ont ajouté que le secteur des actifs numériques connaît une ascension structurelle pluriannuelle. Cependant, le point d’entrée actuel semble peu attrayant.

Une classe d’actifs alternative pour continuer à croître

Conseillant les investisseurs, les stratèges ont noté qu’investir de l’argent dans des fonds spéculatifs et dans l’immobilier sera plus rentable en 2022, car les actifs traditionnels comme les actions et les obligations seront sous-performants. JPMorgan a en outre noté que les actifs alternatifs, qui comprennent la dette privée, le capital-investissement et les devises numériques, continueront de mieux performer en 2022.

Selon les stratèges, le secteur des actifs alternatifs rapportera 11 % en 2022, soit plus du double du gain de 5 % que réaliseront les actions et les titres à revenu fixe. Alors que Panigirtzoglou et son équipe pensent que les crypto-monnaies gagneront 15% en 2022, ils affirment que le voyage pourrait être trop cahoteux. En tant que tels, ils n’encouragent pas les investisseurs à les ajouter comme avoir principal dans leurs portefeuilles.

Le rapport de l’investisseur faisait partie des perspectives inaugurales de JPMorgan axées sur les investissements alternatifs. Selon JPMorgan, le secteur des investissements alternatifs atteindra 25 000 milliards de dollars (18,31 milliards de dollars) en 2022, doublant ainsi le niveau de 2014.

La banque a ajouté que de nombreux véhicules d’investissement de cette catégorie ne sont pas facilement accessibles et que leur sortie peut être difficile en raison des contraintes de liquidité. Bien que cette caractéristique les rende inadaptés aux gestionnaires de portefeuille avec des horizons d’investissement inférieurs à un an, JPMorgan estime que leur potentiel de hausse offre une opportunité d’améliorer les performances.

À cette fin, les stratèges ont noté que la catégorie est la mieux adaptée aux investisseurs institutionnels cherchant à investir de nouveaux flux de trésorerie dans des alternatives par rapport aux investisseurs institutionnels qui souhaitent créer des positions stratégiques / à long terme dans des actifs alternatifs.

