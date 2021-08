Coinbase

JPMorgan divulgue la possession d’actions Coinbase (COIN) qui obtient une nouvelle cible 61% au-dessus du prix actuel

Le géant bancaire JPMorgan a révélé dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis qu’il possédait 62 589 actions de Coinbase au 30 juin.

Au moment de la rédaction, les actions de COIN se négocient à 258,24 $, en baisse par rapport à son sommet historique de 429,54 $, atteint brièvement lors de ses débuts sur le Nasdaq à la mi-avril.

Cette semaine, John Todaro, vice-président de Needham & Co., une société de recherche sur les crypto-monnaies et la blockchain, a également commencé à couvrir Coinbase, lui attribuant une note « Acheter » avec un prix cible de 420 $.

Coinbase, basé à San Francisco, est un échange cryptographique leader sur le marché avec « des opportunités futures importantes au-delà du service d’échange, qui incluent le jalonnement, la garde, les produits productifs de rendement, etc. », a écrit Todaro dans une note.

Selon l’analyste, ces services accéléreront encore sa position de guichet unique pour les services financiers cryptographiques tout en notant que les préoccupations concernant leurs frais sont entre-temps déplacées.

Le cabinet d’études prévoit que Coinbase, “le plus grand échange cryptographique par volume de transactions”, augmentera de 467% ses revenus en 2021, mais seulement 9% l’année prochaine.

“Nous considérons COIN comme la principale rampe d’accès fiat-crypto et nous nous attendons à ce que les activités d’échange de la société se développent rapidement et durablement à mesure que de nouveaux investisseurs adoptent ses actifs et services crypto”, a ajouté Todaro.

Une autre banque se joint pour stimuler l’adoption de la cryptographie

Dans d’autres nouvelles, une autre banque, Customer Bank basée en Pennsylvanie, qui possède 19,6 milliards de dollars d’actifs, a rejoint la petite liste d’institutions assurées par la FDIC aux États-Unis pour offrir des comptes de base aux entreprises de cryptographie.

La banque estime qu’elle est “bien positionnée” pour être la troisième option bancaire après Signature Bank et Silvergate Bank à offrir une “offre solide” à l’espace des actifs cryptographiques. Leur objectif principal en ce moment est de construire une franchise de dépôt à faible coût similaire à ces banques.

De plus, environ deux douzaines de clients commenceront à tester la plate-forme de paiement blockchain de la banque via Tassat le mois prochain avant que le service ne soit proposé au reste de l’industrie de la cryptographie en octobre.

Le réseau de paiement Tassat fonctionne un peu comme le JPM Coin de JPMorgan, en symbolisant les dépôts en USD et en les déplaçant entre les portefeuilles numériques sur sa plate-forme.

“Les clients continuent d’essayer de trouver des moyens de s’impliquer, de s’engager et de s’intéresser au monde de la crypto-monnaie”, a déclaré Sam Sidhu, vice-président et directeur de l’exploitation de la Customers Bank. « Certaines banques peuvent offrir des récompenses ou des services de garde aux consommateurs. Nous nous concentrons sur les entreprises qui peuvent desservir directement ou indirectement ces clients. »

