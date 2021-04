JPMorgan est établi pour permettre aux clients d’accéder au pool Bitcoin

Un rapport récent a révélé que JPMorgan prévoyait que ses clients aient accès à un pool Bitcoin géré activement.

NYDIG agira en tant que dépositaire du fonds tant qu’il sera accessible aux clients de private equity de la banque.

Selon des sources proches du développement, JPMorgan prévoit de mettre les fonds à la disposition des clients dès cet été. Cela le distingue des autres grands fonds gérés passivement.

JPMorgan tourne la page

Cette décision contraste avec la résolution précédente de la banque sur Bitcoin (BTC) lorsque le jeton a fait l’objet d’un examen minutieux par le conseil d’administration de la banque. En 2017, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que Bitcoin est «pire que les bulbes de tulipes». Il a ajouté que la crypto-monnaie finira par s’éteindre.

Il a poursuivi en disant que tout trader JPMorgan surpris en train de négocier la crypto-monnaie sera immédiatement renvoyé.

Quatre ans plus tard, Bitcoin a même attiré plus d’intérêt et a connu une plus grande adoption. La banque a maintenant tourné la page car elle souhaite permettre aux clients d’investir dans le fonds Bitcoin.

Avec la récente décision de la banque, elle pourrait céder à la pression des clients, qui se tournent de plus en plus vers les investissements en crypto-monnaie.

Selon l’annonce, le fonds sera proposé à des clients privés sélectionnés.

Alors que JPMorgan s’oppose activement au Bitcoin depuis des années, la société a une disposition différente envers la blockchain, la technologie qui a créé Bitcoin. Par conséquent, la nouvelle de la participation directe à Bitcoin peut ne pas être une surprise totale.

Plus d’adoption de Bitcoin

L’année approche à peine de mi-parcours et le niveau de nouveaux entrants dans l’industrie a déjà augmenté. Les grands acteurs détiennent la clé d’une adoption plus large, et certains d’entre eux semblent apparaître progressivement, avec JPMorgan en dernier.

Les observateurs estiment que, alors que de plus en plus d’acteurs institutionnels du système financier mondial continuent d’offrir des services de cryptographie ou de Bitcoin à leurs clients, Bitcoin continuera d’être adopté en masse.