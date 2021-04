JPMorgan et Mastercard mènent une augmentation de 65 M $ pour ConsenSys

ConsenSys, une importante société de logiciels de blockchain, a levé 65 millions de dollars d’investissements stratégiques auprès de grandes institutions financières telles que JPMorgan Chase, Mastercard et UBS, offrant un autre signe que la finance traditionnelle entre dans l’espace crypto.

Le cycle d’investissement aidera ConsenSys à étendre ses solutions d’infrastructure de blockchain d’entreprise pour permettre davantage d’applications DeFi et Web3 sur Ethereum (ETH), a annoncé mardi la société. Après une année de croissance significative, ConsenSys se concentre désormais sur l’accélération de l’adoption grand public de Web3, qui est considérée comme la prochaine phase de l’évolution d’Internet.

En plus des principaux acteurs financiers, des entreprises axées sur la blockchain comme Protocol Labs, Maker Foundation et Alameda Research ont également contribué à l’augmentation.

Joseph Lubin, fondateur de ConsenSys et co-fondateur d’Ethereum, a déclaré que le cycle de financement avait mis en évidence le nombre croissant de «révolutionnaires» derrière la technologie blockchain. Il a continué:

«La pile logicielle de ConsenSys représente l’accès à une nouvelle base de confiance objective automatisée activée par des protocoles décentralisés comme Ethereum.»

Mike Dargan d’UBS, qui dirige la division technologique du groupe de la société, a déclaré que l’ajout de ConsenSys au portefeuille «souligne notre engagement à travailler avec les fintechs et l’écosystème technologique plus large pour façonner l’avenir de la banque au profit de nos clients.»

Raj Dhamadharan, vice-président exécutif des actifs numériques et des produits blockchain chez Mastercard, a qualifié l’Enterprise Ethereum «d’une infrastructure clé sur laquelle nous et nos partenaires créons des applications de paiement et de non-paiement…» Il a également commenté le soutien de Mastercard aux banques centrales alors qu’elles explorent l’utilité des monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC:

Nous mettons en œuvre notre stratégie multi-rail axée sur les monnaies numériques, y compris notre travail de soutien aux banques centrales alors qu’elles explorent les CBDC. Notre investissement et notre partenariat avec ConsenSys nous aident à apporter des capacités Enterprise Ethereum sécurisées et performantes à nos clients qui, selon nous, bénéficieront d’une communauté Ethereum robuste et open source pour créer des solutions pertinentes et évolutives.

ConsenSys a fait de nombreux titres ces derniers temps en raison de sa gamme de produits en expansion et de ses partenariats majeurs. Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, ConsenSys a développé Palm, une nouvelle plate-forme NFT de couche deux, pour concurrencer Flow, une chaîne NFT de premier plan.

La pile logicielle de base de la société a également connu une demande exponentielle, son portefeuille Ethereum et son navigateur MetaMask rassemblant plus de 3 millions d’utilisateurs actifs par mois. Environ 4,5 millions de développeurs utilisent la suite logicielle Truffle de ConsenSys et plus de 150000 créent des applications basées sur la blockchain sur Infura.