JPMorgan et Wells Fargo s’apprêtent à lancer des fonds Bitcoin en collaboration avec le géant de la crypto NYDIG Crypto new media

Les titans bancaires JPMorgan et Wells Fargo se préparent à lancer de nouveaux fonds Bitcoin en collaboration avec le géant de la cryptographie New York Digital Investment Group (NYDIG), selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

NYDIG est une société de technologie et de services financiers axée sur le Bitcoin et une filiale de la société de gestion d’investissement Stone Ridge Asset Management.

Des documents de la SEC montrent que Wells Fargo est sur le point de lancer un fonds Bitcoin en partenariat avec le NYDIG. Le géant bancaire percevra des frais de placement et de service lorsqu’il référera ses clients à NYDIG, qui est l’émetteur du fonds.

JP Morgan s’associe également au géant de la cryptographie pour un nouveau fonds Bitcoin, selon un dossier de la SEC. Le NYDIG agira en tant qu’émetteur du fonds, et JP Morgan percevra des commissions de service et de placement pour les clients référants au NYDIG.

En juillet, JPMorgan a annoncé qu’il autoriserait tous les clients de gestion de patrimoine à accéder à Bitcoin et à d’autres fonds axés sur la cryptographie. En avril, la société a annoncé qu’elle offrirait des investissements Bitcoin à ses clients fortunés, en utilisant également NYDIG pour les services de garde.

L’adoption progressive de Bitcoin par JPMorgan contraste avec ce que le PDG Jamie Dimon a dit dans le passé à propos de Bitcoin et de la crypto. En 2017, Dimon a qualifié Bitcoin de «fraude» et de «pire que les bulbes de tulipes», bien qu’il ait dit que «la blockchain est réelle».

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 50 112 $ selon CoinGecko.

