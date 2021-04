JPMorgan explique “Pourquoi l’ETH surperforme-t-il?” Comme Ethereum vise, 000 et atteint 0,051 BTC

Ethereum (ETH)

JPMorgan explique “Pourquoi l’ETH surperforme-t-il?” Comme Ethereum vise 3000 $ et atteint 0,051 BTC

Malgré le prix de l’Ether atteignant un nouvel ATH à 2 775 $ aujourd’hui, le financement reste stable en tant que tel; l’actif numérique est moins «vulnérable à une tendance à la baisse via une longue cascade de liquidation majeure».

JPMorgan a pris note d’Ethereum, et son dernier rapport cryptographique traite de «Pourquoi l’ETH surperforme-t-il?»

L'ETH atteint de nouveaux sommets historiques presque tous les jours; Dernièrement, juste aujourd'hui, nous sommes allés encore plus haut pour atteindre 2775 $. Alors que BTC continue de se négocier autour de 55000 $, l'ETH s'est rallié à 0,05100 BTC.

L’analyste du marché eToro Simon Peters attribue cette tendance à la demande des investisseurs institutionnels car «Ethereum est le prochain choix naturel» après Bitcoin.

Selon le géant bancaire, la deuxième plus grande crypto-monnaie pourrait être moins dépendante de la demande des traders à effet de levier que du Bitcoin, qui peut jouer en faveur d’Ethereum. L’analyste a écrit:

«Les marchés BTC et ETH ont connu des chocs de liquidité comparables au début du mois, qui ont déclenché un désendettement comparable de leurs marchés dérivés respectifs dans les jours suivants.»

Après la récente liquidation du marché, le rapport note que le marché au comptant d’Ether s’est rétabli plus rapidement que celui du bitcoin. La banque suggère également de meilleures conditions de liquidité dans les contrats à terme sur ETH, tout en indiquant des données d’intérêt ouvertes suggérant «que l’autre côté de ces transactions était plus facile à trouver».

Comme nous l’avons signalé, après que plus d’un million de traders ont perdu plus de 10 milliards de dollars en liquidation lors de la récente liquidation, le financement sur les bourses à terme reste extrêmement faible malgré la vigueur continue du prix.

“Ether est en fait moins endetté et moins vulnérable à une tendance baissière via une longue cascade de liquidation majeure”, a noté le trader CL.

«Les liquidités de l’écosystème ne sont pas suffisamment efficaces en termes de capital pour simplement arpenter la courbe des contrats à terme», a commenté SplitCapital comme une raison potentielle pour la même chose.

Selon JPMorgan, un grand nombre de jetons sur sa blockchain, qui peuvent être considérés comme très liquides, peuvent avoir émoussé l’impact des liquidations à terme, permettant une reprise rapide. Les analystes ont écrit:

«En combinaison avec la croissance continue de DeFi et d’autres composants de l’économie basée sur Ethereum, cela suggère des vents haussiers techniques mais parfois importants par rapport au bitcoin.»

