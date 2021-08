Actualités Bitcoin

JPMorgan lance un fonds Bitcoin privé à ses clients fortunés

JPMorgan Chase envisage maintenant d’offrir un fonds Bitcoin géré passivement en interne à ses clients fortunés et a déjà commencé à le leur présenter cette semaine.

Citant deux personnes proches du dossier, CoinDesk a indiqué que le fonds serait proposé en partenariat avec NYDIG. Ce fournisseur de services financiers Bitcoin est la filiale de StoneyRidge et travaille avec des banques partout aux États-Unis pour prendre en charge la crypto-monnaie.

Le fonds privé n’a pas encore d’investissements de ses clients, mais les conseillers n’ont été comblés qu’en début de semaine.

Le géant bancaire vise à offrir son fonds aux clients de JPMorgan Private Bank en tant que véhicule d’investissement bitcoin le moins cher et le plus sûr disponible sur les marchés privés.

Ce fonds servirait également de port d’accès à un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin. Mais alors que JPMorgan n’est pas dans la course pour une approbation Bitcoin ETF, NYDIG a déposé une demande qui est en cours d’examen par la SEC.

Comme nous l’avons signalé, les clients de gestion de patrimoine ont récemment acquis une exposition au Bitcoin par le biais de véhicules d’investissement tels que GBTC en utilisant un compte de courtage JPMorgan.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.