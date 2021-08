JPMorgan lance un nouveau fonds Bitcoin pour les clients plus riches

Pendant des années, JPMorgan a été un critique sévère de l’industrie de la cryptographie. Cependant, maintenant qu’elle l’a embrassé, elle ne l’a pas fait à moitié. La banque propose régulièrement de nouvelles idées sur la façon de rapprocher les crypto-monnaies de ses clients, et à ce stade, elle a commencé à proposer pour la première fois à ses clients privés et riches un fonds Bitcoin interne.

Les détails sur le nouveau fonds proviennent de deux sources au sein de l’entreprise, qui prétendent être familières avec le dossier. Ils ont révélé qu’il s’agissait d’un fonds à gestion passive proposé en partenariat avec la centrale Bitcoin NYDIG. Cependant, pour autant que vous le sachiez, vous n’avez pas encore un seul investissement.

Ce n’est pas surprenant, bien sûr, mais c’est quelque chose qui pourrait changer très bientôt. Après tout, les commerçants institutionnels et riches ont été plus impliqués que jamais dans les crypto-monnaies, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne commencent à y accéder via JPMorgan, une partie de confiance qui offre un moyen sécurisé d’accéder aux crypto-monnaies et d’en bénéficier.

La banque elle-même n’a pas commenté la mesure. Cependant, le fonds est connu pour être proposé aux clients comme le véhicule d’investissement Bitcoin le moins cher et le plus sûr du secteur des marchés privés.

Le PDG de JPMorgan reste un sceptique Bitcoin

La transformation de JPMorgan d’une banque jamais cryptée à un acteur majeur de l’espace cryptographique a été assez intéressante à regarder. Bien entendu, le directeur général de la banque, Jamie Dimon, n’a pas changé d’avis. Vous êtes sceptique à l’égard du Bitcoin (BTC / USD) depuis le début, et vous n’aimez toujours pas les monnaies numériques. Mais, l’objectif de la banque est de servir ses clients, et ses clients demandent des crypto-monnaies depuis un certain temps, donc la banque a accepté.

Les sources ont en outre ajouté que le fonds privé serait un port facile pour les ETF Bitcoin, une fois le jour de leur approbation par la SEC arrivé enfin. On ne sait toujours pas quand cela pourrait être, et le nouveau président de la SEC a déclaré ouvertement que le régulateur ne l’avait pas sur son calendrier.

Fait intéressant, près d’une douzaine d’entreprises ont soumis leurs propositions d’ETF à la SEC, même s’il convient de noter que JPMorgan n’en fait pas partie.

