JPMorgan met en garde contre l’effondrement des signaux de momentum de Bitcoin après une récente vente

Prix ​​Bitcoin (BTC)

JPMorgan met en garde contre l’effondrement des signaux Bitcoin Momentum après une récente vente

Tout comme les traders de crypto, les stratèges de JPMorgan constatent une récession plus profonde avec une décroissance de l’élan avancée et un manque de flux forts dans les fonds Bitcoin.

Après la vente au cours du week-end qui nous a porté à près de 50000 dollars, le prix du Bitcoin a maintenant commencé à chuter.

Pour l’instant, le prix du BTC est compris entre 53 000 $ et 58 000 $, la plus grande fourchette allant de 50 000 $ à 60 000 $.

Au milieu de cette action des prix, les stratèges de JPMorgan appellent à un effondrement de l’élan en cas de manque de mouvement ou d’intérêt.

Le rapport hebdomadaire des stratèges bancaires dirigé par Nikolaos Panigirtzoglou note que si le prix de la BTC ne parvient pas à dépasser bientôt 60000 dollars, les signaux d’élan s’effondreront.

Le rapport de JPMorgan souligne que les dernières fois qu’une telle action négative des prix a été observée dans Bitcoin, le marché a enregistré des chutes plus profondes.

Ses traders probables, y compris les fonds cryptographiques et les conseillers en négociation de matières premières (CTA), ont été au moins en partie impliqués dans la constitution de contrats à terme longs sur Bitcoin ces dernières semaines et dans le déroulement des derniers jours, ont-ils écrit.

“Au cours des derniers jours, les marchés à terme de Bitcoin ont connu une liquidation abrupte de la même manière qu’à la mi-février dernier, à la mi-janvier dernier ou à la fin novembre dernier”, ont déclaré les stratèges.

«Les signaux de momentum vont naturellement décroître d’ici plusieurs mois, étant donné leur niveau encore élevé.»

Comme nous l’avons signalé, les traders de crypto s’attendent également à ce que Bitcoin ait encore une autre vente, ce qui signifie qu’il reviendra à 50k $ et rebondira ou tombera encore plus à environ 45k $. Une autre baisse du prix du BTC suivie d’une consolidation offrirait alors l’occasion idéale pour les altcoins de fonctionner plus haut, en particulier Ether.

Bien que l’Ether (ETH) soit en hausse de 215% depuis le début de l’année par rapport à la performance de 90% de Bitcoin, l’ATH d’Ether à 2550 USD n’est que 80% plus élevé que le pic de 2017 d’environ 1420 USD, contrairement à 225% de Bitcoin. Ainsi, la plage de Bitcoin donnerait à Ether une chance de rattraper son retard, pour laquelle certains réclament une cible lunaire à cinq chiffres ce cycle. ETH 7,38% Ethereum / USD ETH USD $ 2,337.60

172,56 $ 17,38% Volume 38,54 b Changement 172,51 $ Ouvert 2337,60 $ Circulation 115,56 m Capitalisation boursière 270,13 b 8 min JPMorgan met en garde contre l’effondrement des signaux Bitcoin Momentum après une récente vente 16 h Le Wall Street Journal blâme la SEC pour avoir défini des “ décisions incohérentes ” dans le procès Ripple 18 h Social Trading Platform, eToro US, ajoute Chainlink (LINK) et Uniswap (UNI) pour le trading

Les stratèges de JPMorgan ont en outre souligné que dans les cas précédents, l’impulsion globale du flux était suffisamment forte pour dépasser rapidement les seuils clés.

“Reste à voir si nous voyons une répétition de ces épisodes précédents dans la conjoncture actuelle.”

La probabilité que cela se reproduise semble plus faible car non seulement la décroissance de l’élan semble plus avancée et donc plus difficile à inverser, mais les flux vers les fonds Bitcoin semblent également faibles, ont-ils déclaré.

Bitcoin / USD BTCUSD

55 262,1289 – 524,99 $ à 0,95%

Volume 59,74 bChangement – 524,99 $ Ouvert 55262,1289 $ Circulation 18,69 mCapitalisation du marché 1,03 t

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.