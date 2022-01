JPMorgan partage ses prévisions sur les marchés de la cryptographie, les mises à niveau d’Ethereum, le Defi et les NFT

La banque d’investissement mondiale JPMorgan a publié un rapport sur les perspectives à plus long terme des marchés de la cryptographie, ainsi que les mises à niveau d’Ethereum, la finance décentralisée (defi) et les jetons non fongibles (NFT). La banque considère que « les marchés des crypto-monnaies sont de plus en plus pertinents pour les services monétaires », a décrit son analyste.

JPMorgan présente les perspectives d’avenir des marchés de la cryptographie

L’analyste de JPMorgan, Kenneth Worthington, a publié vendredi un rapport sur les perspectives 2022 des marchés de la cryptographie. L’analyste a écrit :

« Les applications de crypto ont à peine commencé. Web3.0, une plus grande utilisation de la tokenisation NFT sont dans la ligne de mire pour 2022. »

JPMorgan considère que « la tokenisation et la fractionnement sont très prometteuses, car les vitesses de transaction en crypto deviennent beaucoup plus compétitives avec les réseaux trad-fi », a poursuivi l’analyste.

Le rapport ajoute :

« Defi a été un peu un flop en 2021, mais a toujours un potentiel solide en 2022 et de l’autre côté. »

L’analyste a expliqué que l’événement de la technologie cryptographique peut se poursuivre, entraîné par la mise à l’échelle de la couche-1 et donc l’introduction et la croissance de la couche-2. Il a ajouté que l’introduction de la fusion et de la couche 2.0 d’Ethereum peut accélérer les transactions et réduire considérablement la consommation d’énergie.

Worthington a détaillé :

Les cas d’utilisation pour les marchés de la cryptographie peuvent encore croître et de nouveaux arrivants et jetons avec de nombreux cas d’utilisation complètement différents peuvent apparaître.

En outre, les analystes de JPMorgan ont noté qu’avec ceux-ci qui sont liés aux jetons et que Coinbase est l’échange numéro un pour acheter et vendre des jetons, « nous considérons Coinbase comme le bénéficiaire direct numéro un de la croissance du marché de la cryptographie ».

Worthington pour démarrer a déclaré que si 2021 était l’année des jetons non fongibles, alors 2022 est également l’année du « pont blockchain (conduisant une plus grande capacité de chaînes variées) ou l’année de la tokenisation monétaire ». L’analyste de JPMorgan a déclaré :

En tant que tel, nous avons tendance à considérer les marchés des crypto-monnaies comme de plus en plus pertinents pour les services monétaires.

Un autre rapport de JPMorgan, imprimé la semaine dernière, indique qu’Ethereum pourrait perdre sa domination de défi en raison de problèmes de mise à l’échelle. néanmoins, la banque d’investissement mondiale a doublé sa prévision de 146 000 $ en bitcoins en novembre de l’année dernière.

Pendant ce temps, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, continue d’être sceptique quant à la crypto-monnaie. Il a mis en garde à plusieurs reprises concernant la finance dans les crypto-monnaies, notamment le bitcoin, déclarant qu’elles n’avaient besoin d’aucune valeur intrinsèque.

La publication JPMorgan Shares Predictions on Crypto Markets, Ethereum’s Upgrades, Defi, NFTs est apparue pour la première fois sur BTC Wires.