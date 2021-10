JPMorgan pense que la croissance actuelle du Bitcoin est tirée par l’inflation mondiale

Selon les experts de JPMorgan Chase & Co. La recherche d’alternatives pour lutter contre l’inflation, au lieu de la frénésie des investisseurs du premier ETF Bitcoin « BITO » aux États-Unis, porte Bitcoin à de nouveaux sommets dans son prix.

« À lui seul, le lancement de BITO est peu susceptible de déclencher une nouvelle phase d’investissement massif dans Bitcoin. » Le stratège de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, a exprimé son opinion, faisant référence à BITO, le nouveau FNB de stratégie Bitcoin de ProShares.

« Nous pensons que la perception de Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison du rallye actuel, qui a déclenché un passage des ETF or aux ETF Bitcoin. » Panigirtzoglou ajouté.

De même, la recherche d’alternatives pour lutter contre l’inflation a renouvelé l’intérêt des investisseurs pour les crypto-monnaies. Qui agissent comme une couverture contre l’inflation mondiale.

Ces dernières semaines, l’or n’a pas répondu positivement au marché. C’est pourquoi le passage des ETF or aux ETF Bitcoin s’est accéléré. « Ce comportement du marché soutient une perspective haussière pour Bitcoin jusqu’à la fin de l’année », ont déclaré les stratèges.

Par exemple, l’ETF SPDR Gold Shares de 55 milliards de dollars, ticker GLD, est en passe de connaître son quatrième mois consécutif de pertes, qui totalisent jusqu’à présent plus de 3,6 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg.

De même, les stratèges de la banque ont souligné le lancement du Purpose Bitcoin ETF, ticker BTCC, au Canada, qui a eu une acceptation positive au début, qui a ensuite lentement décliné. Les experts de JPMorgan ont ajouté que « la frénésie initiale avec BITO pourrait s’estomper après une semaine, tout comme au Canada ».

L’ETF Bitcoin a dépassé toutes les attentes

Le bitcoin a atteint un prix historique mercredi, lorsqu’il a dépassé les 66 000 $ pour la première fois. Les investisseurs et les analystes de marché ont largement attribué cette avancée à l’optimisme quant à l’adoption mondiale des crypto-monnaies. Cela est dû au lancement réussi de l’ETF Bitcoin sur le marché boursier américain.

En outre, l’ETF ProShares « BITO » a franchi une étape importante cette semaine lorsqu’il a fait ses débuts mardi en tant que deuxième fonds commun de placement le plus négocié jamais enregistré. Lors de son deuxième jour de bourse, « BITO » a enregistré un volume de transactions de plus de 29 millions d’actions. Ce qui représente plus de 1200 millions de dollars.

BITO, le fonds commun de placement coté de ProShares Bitcoin Strategy, est arrivé sur le marché avec un capital de départ de 20 millions de dollars. Et en ce moment, il se négocie à 43,26 $ par action, selon ProShares.

Au moment de la rédaction de ce billet, le prix du Bitcoin se situe à 60 800 dollars US, après avoir enregistré un maximum historique de 67 000 dollars US au cours de la semaine. Source : CoinMarketCap

