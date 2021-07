Actualités Bitcoin

JPMorgan permet à tous ses clients privés d’accéder à cinq produits de crypto-monnaie

Ces clients comprennent ceux qui recherchent des conseils en investissement, les ultra-riches, ceux qui utilisent l’application de trading sans commission de la banque et ceux dont les actifs sont gérés par la banque elle-même.

Le géant bancaire JPMorgan Chase & Co a commencé à autoriser tous ses clients de gestion de patrimoine à accéder aux fonds cryptographiques, a rapporté jeudi Business Insider, citant des sources.

Selon le rapport, cette décision s’applique à tous les clients à la recherche de conseils en investissement, y compris les ultra-riches, ceux qui utilisent son application de trading sans commission et ceux dont les actifs sont gérés par la banque elle-même.

Fait intéressant, avec cette décision, JPMorgan est devenue la première grande banque à autoriser ses clients à accéder à la crypto, tandis qu’en 2017, son PDG Jamie Dimon a qualifié Bitcoin de «fraude» et a menacé de licencier ses employés qui échangeaient la crypto-monnaie.

Maintenant, la banque a dit à ses conseillers financiers dans une note plus tôt cette semaine de prendre les ordres d’achat et de vente de ses clients pour cinq produits cryptographiques, à compter du 19 juillet. Quatre de ces produits proviennent de Grayscale Investments et un d’Osprey Funds, a déclaré le rapport.

Ces fonds comprennent Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale, Ethereum Trust (ETHE), Bitcoin Cash Trust (BCHG) et les véhicules Ethereum Classic (ETCG), ainsi que Bitcoin Trust d’Osprey Fund.

Les conseillers sont autorisés à exécuter uniquement des transactions cryptographiques «non sollicitées» et ne peuvent recommander aucun produit. Ils ne peuvent acheter et vendre qu’à la demande des clients.

JPMorgan a partagé pour la première fois son intention d’offrir un fonds Bitcoin géré activement à ses clients privés en avril, lorsque le prix du BTC était proche de son plus haut niveau historique à environ 65 000 $, qui a depuis chuté et se négocie maintenant au-dessus de 32 450 $.

Juste cette semaine, comme nous l’avons signalé, Mary Callahan Erdoes, PDG de JPMorgan Asset & Wealth Management, a déclaré que la plupart de ses clients considéraient les monnaies numériques comme une classe d’actifs et souhaitaient y investir.

En mars, Goldman Sachs a également déclaré qu’il était sur le point d’offrir du Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques à ses clients les plus riches.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.