JPMorgan propose Bitcoin à ses clients via un fonds passif

La politique de “tolérance zéro” de JPMorgan sur Bitcoin semble être restée dans le passé, car elle propose désormais un fonds pour ses clients. Le géant de la finance franchit une nouvelle étape en partenariat avec NYDIG, qui est le département Bitcoin de la société de gestion d’actifs Stone Ridge.

La nouvelle devient la suite des offres d’accès aux crypto-monnaies présentées récemment à ses clients. Il y a moins d’un mois, la banque nord-américaine proposait des services liés aux produits Grayscale et Osprey. Ainsi, bien que l’exposition aux crypto-monnaies n’ait pas été directe, c’était la première étape de quelque chose qui semble inévitable.

Autre point qui ressort, la direction de la banque reste largement hostile au Bitcoin. Cependant, la pression de leurs clients et le développement même de la nouvelle forme de monnaie, les obligent à céder du terrain à ces actifs. L’exposition aux produits des sociétés susmentionnées ne se ferait qu’à la demande des clients et non par l’offre ou la recommandation des conseillers de cette institution.

L’évolution de JPMorgan vers un fonds passif en Bitcoin

Le fait que JPMorgan propose à ses clients un fonds passif en Bitcoin tout en restant hostile à la devise, témoigne clairement de leurs progrès. A noter que Jamie Dimon, PDG de cette méga banque, ne cache pas son mépris pour la plus populaire des monnaies numériques

Récemment, souligne CoinDesk, Dimon a assuré dans une interview qu’il ne supportait pas Bitcoin. “Je ne suis pas un partisan de Bitcoin et je m’en fiche le moins du monde”, a-t-il déclaré. Malgré cela, a-t-il poursuivi, “D’un autre côté, les clients s’y intéressent et je ne peux pas dire aux clients quoi faire.”

Ce ne sont pas les seules déclarations hostiles du PDG de JPMorgan contre le boom de la crypto-monnaie. Il est rappelé qu’à une occasion, il a menacé que l’un de ses employés découvert en utilisant Bitcoin serait licencié par lui-même. De cette façon, il est clair quelle est la position qui est prise en termes de crypto-monnaies du haut de la banque nord-américaine.

Cependant, l’institution, dans le cadre de l’une de ses options de service pour ses clients, propose désormais un fonds passif en Bitcoin. Bitcoin n’a pas de bureaux ni de conseil d’administration, et on ne sait même pas qui en était vraiment le créateur. En attendant, sans déclarations ni menaces, il continue de remplir son objectif.

Le fonds en association avec NYDIG

Comme souligné au début, ce fonds passif que le géant financier met à disposition de ses clients, est réalisé en association avec NYDIG. Le New York Digital Investment Group est le bras d’exécution de tout ce qui concerne Bitcoin de la société Stone Ridge. Ceux-ci seront chargés de réaliser une partie du projet. Il convient de noter qu’aucun autre détail n’est connu à ce sujet, car la banque n’a pas encore fait de déclaration.

En revanche, on savait que l’institution attendrait que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve certains ETF. Si tel est le cas, JPMorgan, en plus d’offrir un fonds crypto passif, lancerait également son propre fonds d’échange de crypto-monnaie sur le marché.

Bien que cette dernière ne soit pas une information officielle, il faut tenir compte du fait que les temps sont comptés. En ce sens, ceux qui aujourd’hui nient la réalité ne pourront pas le faire avant longtemps. JPMorgan ne semble pas faire exception.

