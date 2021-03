JPMorgan propose une exposition BTC, un ETF en mouton

L’adoption de la crypto-monnaie a pénétré le grand public à un rythme exponentiel. Alors que la plupart des investisseurs se lancent directement dans l’achat de Bitcoin (BTC) et d’Ether (ETH), quelques investisseurs sceptiques souhaitent investir dans l’économie de la crypto-monnaie sans être directement exposés à la volatilité des jetons.

Cette volatilité est évidente dans le récent niveau record de Bitcoin d’environ 61 700 $ atteint le 14 mars, avant de retomber dans la fourchette de 56 000 $, puis de passer à environ 59 000 $ au moment de la publication. La capitalisation boursière de Bitcoin a maintenant dépassé celle de Visa et Mastercard combinées.

Pour les investisseurs trop prudents, JPMorgan a récemment annoncé son panier d’exposition sur les crypto-monnaies, ou CEB, un portefeuille d’instruments de dette composé de 11 actions. Ces actions sont soit des entreprises qui détiennent du Bitcoin en tant qu’actif de trésorerie, soit des entreprises dans des secteurs complémentaires à l’industrie de la crypto-monnaie.

Cependant, l’efficacité d’un tel panier d’actions par rapport à Bitcoin reste à voir. Ben Weiss, président et chef de l’exploitation de CoinFlip – une société exploitant des guichets automatiques Bitcoin – a déclaré à Cointelegraph que cette «stratégie est viable», ajoutant: «L’exposition de JP Morgan à la crypto-monnaie est logique pour les personnes qui souhaitent investir dans la blockchain et les crypto-monnaies traditionnellement sans volatilité. de crypto-monnaie. »

La CEB contient un panier inégalement pondéré de stocks de référence. Il alloue 20% à MicroStrategy et 18% à Square. Ces deux organisations sont dirigées par d’éminents taureaux Bitcoin, Michael Saylor et Jack Dorsey, respectivement. Plus important encore, les deux sociétés possèdent Bitcoin en tant qu’actif de trésorerie sur leur bilan.

MicroStrategy est une société cotée en bourse qui possède les plus grandes réserves de Bitcoin de 91326 BTC, évaluées à 5,25 milliards de dollars, représentant ainsi 71% de la capitalisation boursière de la société. En comparaison, Square possède 8027 BTC, d’une valeur de 461 millions de dollars, ne représentant que 0,4% de la capitalisation boursière totale de la société.

Cependant, Joshua Greenwald, directeur des risques chez Uphold – une plate-forme de crypto-monnaie – a expliqué à Cointelegraph pourquoi ces actions pourraient avoir un impact négatif sur les investisseurs: «Cela peut s’avérer un moyen dangereux de s’exposer à la BTC, en tant que pression sur la direction pour détenir de grandes positions BTC. pourrait créer un effet de levier à la baisse supplémentaire en cas de vente. »

CEB met l’écosystème crypto auxiliaire à l’honneur

Parallèlement aux entreprises détenant directement Bitcoin, même les entreprises liées à l’industrie de la crypto-monnaie de manière auxiliaire ont également été mises à l’honneur en raison de leur forte corrélation perçue avec Bitcoin. Dans la CEB, Riot Blockchain et Nvidia Corporation reçoivent des allocations de 15% chacune. Les quatre sociétés mentionnées représentent 68% de l’allocation totale des instruments de dette.

Riot Blockchain est une société minière de crypto-monnaie dont les actions sont en rupture absolue depuis février, montrant des corrélations élevées avec Bitcoin. En plus d’être lié à Bitcoin en raison de son exploitation minière, Riot possède également 1175 BTC à son bilan, évalués à environ 68 millions de dollars, ce qui représente 1,6% de sa capitalisation boursière globale sur le Nasdaq.

Nvidia Corporation est un fabricant d’unités de traitement graphique, qui est maintenant également utilisé dans l’extraction de crypto-monnaies de preuve de travail telles que BTC et Ether. La vitesse à laquelle les crypto-monnaies PoW sont extraites dépend fortement de la puissance et des fonctionnalités des GPU utilisés.

La croissance d’entreprises telles que Riot et Nvidia est directement liée à la croissance de Bitcoin en raison de leur participation à l’écosystème de la crypto-monnaie. Cela s’applique à tous les échanges de produits Bitcoin, aux sociétés d’énergie qui se lancent dans l’exploitation minière de Bitcoin et même aux plateformes de paiement comme PayPal qui prennent en charge Bitcoin.

Les autres stocks auxiliaires cryptographiques qui font partie de la CEB de JPMorgan sont PayPal Holdings, Advanced Micro Devices, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Intercontinental Exchange, CME Group, Overstock.com et Silvergate Capital Corporation. Toutes ces entreprises sont liées d’une manière ou d’une autre à la crypto et au Bitcoin, depuis leur participation au processus minier et énergétique jusqu’à la liste des produits Bitcoin sur leur bourse, comme c’est le cas avec CME et Bakkt, qui appartient à ICE.

Cependant, un stock manquant dans ce panier est le stock Tesla. Le 8 février, la société d’Elon Musk a acheté BTC pour une valeur de 1,5 milliard de dollars à l’époque. Ce mouvement à lui seul a fait grimper le prix du Bitcoin de 3000 dollars en quelques minutes, montrant l’impact de Musk et Tesla sur les marchés de la cryptographie. En fait, l’effet du PDG sur le marché de la cryptographie est désormais connu sous le nom d ‘«effet Musk». Compte tenu de tout cela, il serait évident d’inclure l’action de Tesla sur la CEB. Mais la raison pour laquelle JPMorgan a exclu l’action de Tesla pourrait être qu’il estime que l’action de Tesla est «considérablement surévaluée».

Même Sam Bankman-Fried, PDG de FTX – un échange de dérivés de crypto-monnaie – a mentionné à Cointelegraph comment Tesla avait une corrélation intéressante avec BTC:

«TSLA est probablement le plus intéressant: les deux sont des actifs spéculatifs; ils ont des bases d’investisseurs qui se chevauchent; Tesla possède des BTC; et les deux bougent souvent sur les tweets d’Elon Musk. MSTR est un exemple plus ennuyeux. »

L’exposition cryptographique via CEB est limitée

Bien que la CEB de JPMorgan puisse être un «médicament de passerelle» pour que les investisseurs traditionnels des marchés financiers se lancent dans la crypto-monnaie, la véritable exposition que le panier donnerait aux investisseurs au Bitcoin semble limitée, selon Weiss:

«La plupart des gens investissent dans le côté entreprise technologique d’une entreprise comme MicroStrategy et moins dans le côté Bitcoin malgré sa grande exposition au Bitcoin. En effet, lorsque l’on compare la détention du stock et la détention directe de Bitcoin, si vous souhaitez être exposé à Bitcoin, Bitcoin reste le meilleur moyen d’y être exposé. »

En outre, le potentiel de frais élevés pour travailler avec des systèmes existants tels que ceux de JPMorgan pourrait également être une source de préoccupation. Greenwald a exprimé son opinion à ce sujet: «Une bonne hygiène de sécurité et l’utilisation d’un fournisseur de services de garde relativement simple à utiliser s’avéreront probablement plus rentables que les frais annuels de la plupart des solutions gérées.»

De plus, la CEB n’est pas le seul moyen pour les investisseurs particuliers et institutionnels d’obtenir une exposition au Bitcoin via des marchés traditionnellement réglementés. Le Bitcoin Trust de Grayscale s’est imposé comme un choix précurseur pour les investisseurs institutionnels afin d’obtenir une exposition au Bitcoin. C’est en fait le plus grand détenteur public de Bitcoin au monde. Il possède actuellement 649130 BTC, qui est actuellement estimé à environ 37 milliards de dollars.

En rapport: Bitcoin ETF peut venir aux États-Unis, mais tous les investisseurs en crypto ne pensent pas que c’est nécessaire

En plus de Grayscale, deux fonds négociés en bourse Bitcoin ont été lancés sur les marchés canadiens, appelés Purpose ETF et Evolve ETF. Moins d’un mois après leur lancement, les deux ETF se sont combinés pour avoir un total de près de 1 milliard de dollars en tant qu’actifs BTC sous gestion. Bankman-Fried s’est encore prononcé sur la viabilité de la CEB, déclarant:

«Vous pouvez essayer de le faire et obtenir une corrélation – donc, ce n’est pas totalement inutile. Mais à la fin, il y aura une demande importante des investisseurs pour BTC, ou du moins pour les entreprises de cryptographie. Je suppose qu’il vaut mieux aller à l’international pour les sociétés de cryptographie cotées.

Au-delà de ces méthodes, il existe d’autres moyens pour les institutions de s’exposer au Bitcoin. Une stratégie majeure en dehors de l’achat de Bitcoin en tant qu’actif de trésorerie pourrait être d’activer les canaux de paiement numériques. Amazon et Facebook pourraient être les choix les plus logiques pour cela. Facebook pourrait très bien être le premier grand marché social à permettre les paiements numériques via son propre stablecoin, Diem, anciennement Libra. Diem devrait être lancé en 2021 et est censé changer la donne parmi les paiements cryptographiques, les pièces stables et même les monnaies numériques de la banque centrale.

Bien que ce soit un bon signe que JPMorgan essaie d’entrer dans les crypto-monnaies, l’instrument de dette ressemble à un ETF Bitcoin en mouton avec un avantage limité par rapport à Bitcoin par rapport à la détention de l’actif lui-même. Pour cette raison, il est très peu probable que des investisseurs chevronnés s’y affluent à long terme, en particulier lorsque tout le Bitcoin a été extrait et que la pénurie commence.

Morgan Stanley, une banque d’investissement concurrente, a emprunté une autre voie pour offrir une exposition Bitcoin à ses clients. Le 17 mars, il a annoncé un investissement en Bitcoin pour ses clients fortunés. La banque d’investissement a un AUM de 4000 milliards de dollars et permettra aux clients premium d’investir dans Bitcoin via le fonds Bitcoin de Galaxy Digital, le fonds institutionnel Bitcoin et le fonds FS NYDIG Select. Il y aura un plafond d’allocation pour les clients à 2,5% de leur portefeuille global.

Cette décision est révélatrice du fait que ce n’est pas le moment de rechercher une exposition alternative au BTC, étant donné qu’il est encore à un stade précoce de l’adoption. Les ETF et ces pseudo-ETF pourraient être une solution dans les pays où les investisseurs sont limités par des réglementations restrictives. Sinon, il ne semble pas y avoir de véritable alternative à l’achat et à l’hébergement de Bitcoin.