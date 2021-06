Annonces

JPMorgan publie des offres d’emploi liées à la cryptographie signalant des ambitions cryptographiques

La banque américaine JPMorgan Chase & Co. semble faire de nouveaux plans pour entrer sur la scène de la crypto-monnaie. Les récentes offres d’emploi de la banque ont conduit à des rapports sur ses ambitions croissantes en matière de crypto-monnaie.

Emplois Blockchain de JPMorgan

Des offres d’emploi telles que « Vice-président responsable des risques de crypto-monnaie et Vice-président des services marchands, Partenariats de paiement (nouvelles méthodes de paiement) » peuvent être consultées sur le site Web de JPMorgan.

Les recrues potentielles auront un avantage si elles ont de l’expérience dans Bitcoin et Ethereum. Les postes dans l’entreprise du New Jersey à l’Illinois en passant par Hong Kong.

Ce n’est pas l’entreprise que JPMorgan a cherché à faire venir des experts en crypto dans son entreprise. Lors d’une campagne d’embauche en mars, JP Morgan a répertorié 34 postes de blockchain sur son site Web.

Il s’agissait de renforcer sa division Onyx créée en octobre dernier pour travailler sur son autoproclamé JPM Coin, le jeton numérique de la banque.

Une autre vague d’embauche a vu sa recherche des services d’un vice-président responsable du risque de crypto-monnaie qui aidera son équipe de conformité, de conduite et de risque opérationnel. Le candidat retenu devrait aider l’équipe à surmonter les obstacles réglementaires des actifs cryptographiques tout en aidant à identifier, gérer et atténuer les risques associés à la classe d’actifs volatile.

Jamie Dimon n’est pas ami avec Bitcoin

JPMorgan n’a pas été aussi ouvert aux crypto-monnaies même s’il travaille en silence sur la technologie blockchain depuis un certain temps maintenant.

Le PDG de la société, Jamie Dimon, est un critique bien connu du premier actif numérique Bitcoin et aurait déclaré qu’il n’envisageait pas d’investir dans les crypto-monnaies malgré une adoption croissante.

Dimon a également appelé à plus de clarté réglementaire concernant la classe d’actifs, notant dans sa lettre aux actionnaires d’avril que le marché de la cryptographie doit être réglementé aux côtés d’autres domaines épineux comme le shadow banking.

Cependant, il a reconnu le rôle que la blockchain jouerait inévitablement dans le système financier, affirmant que la technologie naissante permettrait des règlements transfrontaliers moins chers.

La banque d’investissement Goldman Sachs se lance également dans le domaine de la cryptographie. Dans une annonce, le géant financier a déclaré qu’il offrirait des services de cryptographie à ses clients fortunés.

La frénésie crypto se répand rapidement alors que la Bank of New York (BNY) Mellon, soutenue par l’État, fait également de grands progrès dans l’espace crypto, créant une unité crypto en Irlande et investissant dans la société de stockage crypto Fireblocks.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.