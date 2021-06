JPMorgan reste « baissier » car il refuse « d’abandonner les perspectives négatives », appelant à k

Bien que le prix du Bitcoin ait glissé sous les 29 000 $ plus tôt cette semaine, il continue de se négocier dans la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $.

Alors que l’argent continue d’affluer sur le marché et que la répression de la Chine contre l’extraction et le commerce de crypto semble toucher à sa fin, en particulier à moins d’une semaine du 100e anniversaire politiquement sensible du parti communiste au pouvoir le 1er juillet, JPMorgan Chase & Co ont trouvé un autre vent contraire pour le prix du Bitcoin.

Selon les stratèges de JPMorgan dirigés par Nikolaos Panigirtzoglou, la vente d’actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) entre juin et juillet sera probablement une nouvelle source de pression sur la principale crypto-monnaie.

une chose dont nous n’avons pas encore discuté – le calendrier de déverrouillage en niveaux de gris de $GBTC a l’air vraiment croustillant de mi-avril à mi-juin, 139 000 actions d’une valeur de bitcoins ont été débloquées. il y a encore 140 000 bitcoins d’actions qui seront débloqués jusqu’à la fin juillet oui pic.twitter.com/Ha97Dh494O – Meltem Demir◎rs (@Melt_Dem) 23 juin 2021

Les actions GBTC ont été débloquées et jetées sur le marché en nombre croissant depuis mai et juin, ce qui se poursuivra jusqu’en juillet.

Avec la fin de ce déblocage des actions GBTC, le marché espère une forte augmentation des prix de l’actif cryptographique.

“La meilleure partie est qu’après la fin de la peur de la vente / du pic, personne n’a de raison de revendre du bitcoin et nous pouvons ironiquement aller à l’infini”, a déclaré Loomdart en avril.

GBTC se négocie en fait avec une décote depuis fin février, ce qui n’a entraîné aucun afflux.

La remise sur GBTC, qui atteignait 21,23% à la mi-mai, est désormais réduite à 6,68% au moment de la rédaction. « La réduction de la remise GBTC est un indicateur clair qu’elle n’a plus autant d’impact qu’elle l’était. Les marchés sont acheteurs et vendeurs. Les vendeurs sont à sec », a déclaré Loomdart.

C’est ma principale thèse de taureau btc. La plupart des personnes qui possèdent $ BTC ne vendront tout simplement jamais. Cela signifie qu’au fil du temps, il devient plus rare. Le problème est que lorsque nous avons enfin des périodes de vente, le marché n’y est tout simplement pas habitué (c’est-à-dire la vente gbtc) et réagit très mal https://t.co/RISIg2LPRt – (@loomdart) 31 mai 2021

Le marché s’est normalisé, avec des prix réduits de plus de moitié ; ce qu’il faut maintenant, ce sont des flux encore forts sur le marché privé mais pas directement dans les crypto-monnaies. Le commerçant et économiste Alex Kruger a noté,

« Tout est question de flux. Et les flux sont principalement motivés par le sentiment. Les taux de financement sont le meilleur reflet du sentiment qui soit. Les taux de financement implicites ont marqué le sommet.

Fait intéressant, le quatrième plus grand portefeuille de baleines Bitcoin a recommencé à acheter la crypto-monnaie, ajoutant 4 106 BTC lors de la dernière vente après avoir vendu 1 500 BTC à 40 000 $ il y a deux semaines.

Cette baleine inconnue a commencé à acheter du Bitcoin en 2019 et possède maintenant 115 000 BTC, d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars.

Cependant, JPMorgan reste baissier et s’attend, encore plus, à des ventes massives et à une rupture des prix. Les stratèges de JPMorgan ont déclaré :

“Malgré la correction de cette semaine, nous sommes réticents à abandonner nos perspectives négatives pour les marchés Bitcoin et crypto en général.” “Malgré une certaine amélioration, nos signaux restent globalement baissiers.”

Pour les stratèges de JPMorgan, la juste valeur du Bitcoin, basée sur une comparaison de sa volatilité par rapport à l’or, se situe entre 23 000 $ et 35 000 $ à moyen terme.

“Il faudrait encore que les prix baissent au niveau de 25 000 $ avant que l’élan à plus long terme ne signale la capitulation.”

Cependant, 30 000 $ sont un soutien solide, et conformément au sentiment du marché de la cryptographie, le PDG de DoubleLine Capital LP, Jeffrey Gundlach, a également déclaré jeudi sur Twitter que « c’est un gros problème » si Bitcoin clôture en dessous de 30 000 $.

Bitcoin/USD BTCUSD

33 520,6801-$452,53-1,35 %

Volume 35,11 bVariation -452,53$Ouverture33 520,6801$Circulation 18,74 mMarket Cap 628,26 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.