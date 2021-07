JPMorgan s’inquiète de l’adoption du Bitcoin (BTC) au Salvador

Une équipe de JPMorgan Chase & Co. a critiqué la déclaration d’El Salvador de convertir Bitcoin en monnaie légale. Selon le groupe, une telle décision pourrait créer un problème à la fois pour le pays et la communauté crypto.

L’équipe conjointe d’analystes de la banque a publié jeudi un rapport expliquant ses inquiétudes concernant la liquidité du réseau Bitcoin.

Plus de 90% de toutes les devises n’ont pas bougé depuis plus d’un an, avec “une faction importante et croissante entre les mains de portefeuilles à faible rotation”. En plus de la diminution de la quantité de Bitcoin (BTC / USD) qui pourrait fournir des liquidités, et l’adoption accrue de Bitcoin au Salvador pourrait prendre une grande partie du volume de transactions existant, note le rapport.

Une utilisation quotidienne accrue de Bitcoin pourrait limiter le réseau

Les volumes d’échanges quotidiens de Bitcoin varient généralement entre 40 et 50 milliards de dollars. Cependant, les principaux échanges internalisent la plupart de ces volumes, selon Veronica Bustamante, Joshua Younger et Steve Palacio de JPMorgan.

Ils ont également souligné que l’augmentation de l’utilisation quotidienne et la diminution de la liquidité pourraient générer des limitations sévères sur le potentiel du réseau en tant que moyen d’échange.

Solution de couche 2 pour répondre à certaines préoccupations

Mais les solutions de mise à l’échelle de la couche deux sont l’un des mécanismes déjà envisagés pour résoudre certains des problèmes soulevés par JPMorgan. Une fois la solution de mise à l’échelle mise en service, elle peut réduire la congestion sur le réseau blockchain Bitcoin, comme l’expliquent divers acteurs du secteur.

Les réseaux de couche 2 comme RSK et Lightning ont déjà été adoptés au Salvador grâce à des initiatives comme Bitcoin Beach.

Le président Nayib Bukele a également récemment déclaré que le gouvernement d’El Salvador prévoyait de lancer son portefeuille Bitcoin qui s’appellerait Chivo, avec l’intention d’offrir un largage de 30 $ de Bitcoin à chaque citoyen adulte. Le portefeuille, selon l’avis, ajoutera également une solution de mise à l’échelle de couche 2 et permettra aux utilisateurs d’envoyer des dollars américains et du Bitcoin sans frais.

La publication JPMorgan exprime sa préoccupation concernant l’adoption de Bitcoin (BTC) au Salvador est apparue en premier sur Invezz.