JPMorgan voit BTC à 146 000 ; cite son utilisation croissante comme couverture contre l’inflation

La principale banque d’investissement américaine JPMorgan Chase a doublé sa prévision pour Bitcoin (BTC / USD), la plus grande crypto par capitalisation boursière. La banque estime que BTC montera en flèche à 146 000 $ ( 108 573,63 £) l’année prochaine. Cette prédiction intervient après que la banque a initialement prédit que l’actif numérique chuterait de son niveau actuel à un juste prix de 35 000 $ (26 027,92 £).

L’équipe de stratèges de la banque, dirigée par Nikolaos Panigirtzoglou, aurait partagé cette prédiction dans une note de clients. Selon JPMorgan, le BTC est un actif rare qui concurrence de plus en plus l’or en tant que couverture contre l’inflation. Panigirtzoglou a noté que la résurgence des préoccupations d’inflation parmi les investisseurs en septembre et octobre a renouvelé l’intérêt pour l’adoption du BTC comme couverture contre l’inflation.

Il a ajouté que,

L’attrait de Bitcoin en tant que couverture contre l’inflation a peut-être été renforcé par le manque de réponse de l’or ces dernières semaines aux préoccupations croissantes en matière d’inflation.

L’inflation atteignant un sommet en 13 ans aux États-Unis, les investisseurs recherchent de plus en plus d’autres options d’investissement. Alors que l’or a été la principale couverture contre l’inflation, JPMorgan pense qu’un changement est nécessaire. Les stratèges affirment que le nombre croissant de millennials dans l’univers des investissements et leur préférence pour les actifs numériques permettront à BTC de continuer à rivaliser avec l’or.

La volatilité de la BTC doit baisser pour attirer plus d’investisseurs

Panigirtzoglou a noté que l’investissement dans l’or est énorme. Si les investisseurs commencent à délaisser l’or et à adopter des actifs alternatifs, il pense que la crypto phare connaîtra un énorme pic. Cependant, la volatilité du BTC, qui est actuellement quatre à cinq fois supérieure à celle de l’or, devrait considérablement diminuer avant que les grands investisseurs n’entrent sur son marché.

Néanmoins, la banque semble optimiste sur les crypto-monnaies, et ses stratèges disent :

Les actifs numériques sont clairement apparus comme un gagnant après la pandémie, et les investisseurs de détail se sont associés à des investisseurs institutionnels tels que les family offices, les hedge funds et les gestionnaires d’actifs en argent réel, y compris les compagnies d’assurance, pour propager la classe d’actifs.

Cependant, si BTC ne parvient pas à se débarrasser de sa volatilité, JPMorgan pense que la pièce pourrait tomber à sa juste prévision de 35 000 $ (26 027,92 £). La banque a précédemment déclaré qu’il n’était pas pratique d’augmenter le BTC à 100 000 $ (74 351 £) et a plutôt fixé le meilleur prix pour le BTC à 73 000 $ (54 276,23 £).

Cette nouvelle intervient alors que BTC continue de se négocier au-dessus de 60 000 $ (44 604,30 £) après avoir chuté par rapport à son ATH du 20 octobre de 66 930,39 $ (49 756,39 £). Au moment de la rédaction, la pièce est en baisse de 0,26% sur la journée pour changer de mains à 61 508,84 $ (45 725,98 livres).

Le poste JPMorgan voit BTC à 146 000; cite son utilisation croissante comme couverture contre l’inflation apparue en premier sur Invezz.