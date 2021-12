JPMorganChase détient 62% des dérivés d’actions détenus par les banques – ou est-ce une position du gouvernement américain ?

par Chris Powell, Gold Seek :

Cher ami de GATA et de l’or :

Aujourd’hui, le grand journalisme d’investigation de Pam et Russ Martens de Wall Street on Parade montre que JPMorganChase est répertorié comme propriétaire de 62 % de tous les dérivés sur actions détenus dans les 4 914 banques assurées par le gouvernement fédéral aux États-Unis, un total notionnel de 3 300 milliards de dollars en dérivés.

Les Martens demandent comment quelque chose comme cela pourrait être autorisé par le gouvernement américain.

Mais la réponse la plus plausible est évidente : que JPMorganChase n’est pas du tout le propriétaire de ces dérivés – que le gouvernement américain lui-même l’est, et que les dérivés attribués à JPMorganChase font partie du truquage complet du gouvernement de tous les principaux marchés du monde , truquage autorisé depuis longtemps par le Gold Reserve Act de 1934, tel que modifié, et entrepris subrepticement par l’intermédiaire du Fonds de stabilisation des changes du Département du Trésor, qui, comme les Martens l’ont signalé deux fois cette année, a récemment été encaissé par des crédits du Congrès :

Les premiers paragraphes du rapport d’aujourd’hui des Martens sont ci-dessous, ainsi qu’un lien vers le rapport complet.

Un rapport de l’OCC montre que JPMorgan Chase détient 62 % de tous les dérivés sur actions détenus dans 4 914 banques aux États-Unis

Par Pam et Russ Martens

Wall Street à la parade

Jeudi 23 décembre 2021

Le Bureau du contrôleur de la monnaie, le régulateur des banques nationales qui opèrent à travers les frontières des États, a publié lundi un rapport qui détaille la quantité et la variété des produits dérivés détenus par les banques commerciales, les associations d’épargne et les sociétés de fiducie au 30 septembre.

Selon la Federal Deposit Insurance Corp., il y avait 4 914 banques commerciales, associations d’épargne et sociétés de fiducie opérant aux États-Unis avec une assurance FDIC au 30 septembre.

Le détail frappant dans le rapport de l’OCC est qu’une banque soutenue par les contribuables et assurée par le gouvernement fédéral, JPMorgan Chase Bank NA, est, pour une raison insondable, assise sur 62 % de tous les dérivés d’actions (actions) détenus dans les 4 914 banques assurées par le gouvernement fédéral dans le États-Unis.

Le deuxième détail frappant est que les avoirs en dérivés d’actions de cette banque assurée par le gouvernement fédéral s’élèvent à un montant notionnel (valeur nominale) de 3,3 billions de dollars. (Oui, mille milliards avec un « T. »)

Et le troisième détail frappant est que 74% des dérivés sur actions de JPMorgan Chase ne sont pas compensés centralement mais sont plutôt des contrats opaques de gré à gré – très probablement au-delà de l’examen minutieux des régulateurs bancaires.

Pourquoi une banque soutenue par les contribuables aux États-Unis est-elle autorisée à détenir près d’un billion de dollars de dérivés sur actions, sans parler d’une banque comme JPMorgan Chase qui a admis cinq chefs d’accusation de crime sans précédent portés par le ministère de la Justice au cours des sept dernières années , avec trois de ces chefs d’accusation pour truquer les marchés ? …

