Bryan est rejoint par le journaliste JR Moehringer pour discuter de sa carrière au New York Times et au Los Angeles Times avant de discuter de ses mémoires The Tender Bar. Ils abordent les détails des mémoires, y compris la raison pour laquelle Moehringer a écrit le livre, l’importance du bar Pelicans et la façon dont il a été reçu par les personnes présentées.

Hôte : Bryan Curtis

Invité : JR Moehringer

Productrice associée : Erika Cervantes

