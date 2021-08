JR Richard, lanceur de lance-flammes dont la carrière a été écourtée, décède à 71 ans

Il était une star des Astros et l’un des lanceurs les plus intimidants des années 1970, jusqu’à ce qu’il ait un accident vasculaire cérébral et s’effondre dans l’Astrodome.

Richard Sandomir. Le New York Times. 5 août 2021.

JR Richard, un droitier lance-flammes dont la carrière vertigineuse avec les Astros a été interrompue par une crise cardiaque en 1980, est décédé le mercredi 4 août.

Les Astros ont annoncé sa mort mais n’ont pas expliqué de cause ni où il est décédé.

Richard était l’un des lanceurs les plus intimidants du baseball à la fin des années 1970. Il était grand, sa balle rapide frappait à 100 milles à l’heure et sa longue foulée vers la plaque le faisait paraître inconfortablement proche des frappeurs. Il a également lancé un curseur dévastateur.

“Quand il quitte ce monticule”, a déclaré le cogneur Dave Parker à Sports Illustrated en 1978, “on a l’impression qu’il est à dix pieds de vous au lieu de 30. Cela vous fait vous pencher un peu en arrière et vous fait penser que vous devez. déplacer la batte. plus rapide “.

Après quelques années dans les ligues mineures, Richard est devenu un membre à temps plein de la rotation des lanceurs partants des Astros en 1975. Au cours des quatre saisons suivantes, il a remporté 74 matchs et a mené le baseball à deux reprises lors de retraits au bâton (avec 303 en 1978). en 1979) et une fois dans l’ERA (avec 2,71 en 1979). Cela pourrait être hors de contrôle; en 1976, il a marché 151 frappeurs.

Il lançait bien en 1980 mais n’avait pas terminé autant de matchs qu’il le pensait, quand, à la mi-juin, il a commencé à ressentir de la fatigue dans son bras de lanceur, même si cela ne l’a pas empêché d’ouvrir le All-Star. match le 8 juillet. . (Il a retiré trois prises sur des prises en deux manches).

Cependant, lors de son prochain départ, il semblait léthargique, se sentait nauséeux et avait de la difficulté à voir les signes du receveur, sortant du jeu après 3 1/3 de manches.

À l’époque, il avait une fiche de 10-4 avec une MPM de 1,90.

Après que Richard a été placé sur la liste des personnes handicapées, les tests ont découvert un thrombus qui bloquait la circulation principale de son bras lanceur. Ses médecins ont décidé de ne pas opérer, craignant que cela n’affecte sa capacité à lancer, mais ils l’ont laissé faire de l’exercice. Le 30 juillet, alors qu’il jouait au catch dans l’Astrodome, il a ressenti une série de symptômes en cascade qui ont conduit à un accident vasculaire cérébral.

Dans « Still Throwing Heat : Strikeouts, the Streets, and a Second Chance » (2015, avec Lew Freedman), il se souvient : « Soudain, j’ai senti le son d’un aigu bourdonner dans mon oreille gauche. J’ai donc lancé quelques expéditions supplémentaires et j’ai eu la nausée. Quelques minutes plus tard, j’ai lancé deux autres lancers, puis je me suis senti tellement mal que je perdais l’équilibre. Je suis tombé dans le gazon artificiel. J’avais mal à la tête, une certaine confusion dans mon esprit et je sentais une faiblesse dans mon corps. »

Ils l’ont emmené à l’hôpital, où ils n’ont trouvé aucun pouls dans son artère carotide. Les chirurgiens ont effectué une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer un thrombus à la jonction de deux artères dans le cou de Richard.

La découverte que Richard avait une maladie mettant sa vie en danger était la preuve qu’il n’était pas paresseux, comme certains membres de la presse et des fans l’avaient dit, et que ses plaintes de fatigue des bras auraient dû être prises en compte plus sérieusement.

“Au fond de mon cœur, je savais que quelque chose n’allait pas”, a déclaré Richard dans son autobiographie. « À cette époque, il était le meilleur lanceur de baseball. Pourquoi je ne voudrais pas pitcher ?”

James Rodney Richard est né le 7 mars 1950 à Vienne, en Louisiane. Son père James Clayton Richard, était un pied à coulisse en bois. Sa mère, Elizabeth (Frost) Richard, était cuisinière à l’école primaire.

Au lycée, Richard a joué au baseball et au football et a refusé de nombreuses bourses pour jouer au basketball. Il a été sélectionné par les Astros deuxième au repêchage amateur de la Ligue majeure de baseball. Il a joué dans le système des ligues mineures de Houston et lors de son premier appel aux Astros en 1971, il a fait des débuts prometteurs contre les Giants de San Francisco : il a retiré 15 retraits au bâton, dont trois contre Willie Mays.

Il a rejoint les Astros en tant que joueur régulier en juillet 1974.

“Personne ne voulait lui faire face”, a déclaré son coéquipier Enos Cabell dans un communiqué jeudi 5 août, publié par les Astros. “Les gars des autres équipes ont dit qu’ils se sentaient malades pour éviter d’y faire face.”

En 1980, les Astros ont ajouté Nolan Ryan à leur rotation, sont allés 93-70 et se sont qualifiés pour la série de championnats de la Ligue nationale, où ils ont perdu contre les Phillies de Philadelphie (éventuels champions des séries mondiales cette année-là). (Les Astros ont rejoint la Ligue américaine en 2013).

Les Astros ont avancé sans Richard, qui n’a plus jamais lancé pour eux. Il a essayé de revenir, mais après 21 matchs dans le système des ligues mineures des Astros, il a été libéré en 1983.

Puis il a eu des moments difficiles. Il a perdu de l’argent en affaires et a divorcé deux fois. Pendant les périodes de 1994 et 1995, il était sans abri, vivant sous un pont à Houston. Un homme grand et costaud, il était difficile pour les gens de ne pas le reconnaître.

« Tout d’abord, ils ne peuvent pas le croire, puis personne ne veut vous déranger », a-t-il déclaré à Bill Littlefield de la station de radio publique de Boston WBUR en 2015. « Ils vous regarderaient probablement et diraient : « D’accord, vous ne semblent très heureux de camper là-bas.’ . J’avais l’air d’un homme qu’il ne fallait pas déranger à ce moment-là.”

Il a reçu l’aide d’un pasteur local et de la Baseball Assistance Team, qui soutient d’anciens joueurs sans-abri. Il a trouvé du travail dans la construction et est finalement devenu pasteur dans l’église, où il a aidé les sans-abri et a enseigné le baseball aux enfants. (Les informations complètes sur les survivants de Richard n’étaient pas immédiatement disponibles.)

Richard a déclaré que son accident vasculaire cérébral avait affecté ses réflexes du côté gauche de son corps et parfois son élocution. Mais il n’a jamais oublié ce que c’était que de dominer les frappeurs.

« C’était génial d’avoir le contrôle », a-t-il déclaré au New York Times en 2015. « Vous n’avez peur de personne. Vous les respectez en tant qu’êtres humains ; Ils peuvent vous frapper un coup de circuit tout comme vous pouvez les éliminer. Mais j’avais l’impression d’être le lion le plus coriace de la vallée.”

Alex Traub a contribué au reportage.

Traduction; Alfonso L. Tusa C. 7 août 2021.