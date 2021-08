JR Smith, de champion NBA à golfeur universitaire

Entrer à l’université pour la première fois à 35 ans n’est pas très courant. Rejoignez l’équipe de golf, encore moins. Et si celui qui le fait est un ancien basketteur professionnel qui a joué dans deux équipes championnes NBA, les Cleveland Cavaliers de 2016 et les Los Angeles Lakers de 2020, la question attire déjà l’attention.

Eh bien, c’est précisément ce que fera JR Smith. Repêché à la 18e place de la promotion 2004 par les New Orleans Hornets, Smith a joué pendant 16 ans dans la meilleure ligue du monde, avec une seule parenthèse pour tester l’aventure chinoise dans les Golden Bulls en 2011, au service des précités Hornets. , Nuggets , Knicks, Cavaliers et Lakers. Dans ces deux dernières étapes, il a obtenu deux anneaux, déjà converti en un joueur de rôle avec moins de présence de notation qu’il n’a exposé dans les Knicks ou les Nuggets.

Après avoir mis fin à son dernier contrat, le joueur du New Jersey n’a pas trouvé de nouvelle équipe pour poursuivre sa carrière NBA et Il a décidé qu’il était maintenant temps d’essayer l’enseignement supérieur, qu’il a esquivé à l’âge de 17 ans pour quitter le lycée pour gagner sa vie grâce au basket-ball. Il le fera à la North Carolina A&T State University, historiquement avec une majorité d’étudiants noirs et un programme d’études libérales respecté, selon GolfDigest.

“C’est une excellente nouvelle pour nous et pour lui. Ce n’est pas souvent que quelqu’un dans sa position a une pensée, un rêve, une idée, et peut aller dans cette direction. C’est un athlète professionnel, mais les circonstances sont uniques. Je jamais savoir. inscrit, donc l’horloge n’a jamais commencé à tourner “, Richard Watkins, entraîneur des Aggies, comme on appelle l’équipe de golf de cette institution, assure ce magazine spécialisé.

Smith prévoit de commencer les cours et entraînements le 18 de ce mois, bien que la NCAA, qui organise des compétitions sportives dans le domaine universitaire américain, n’ait pas encore décidé si cette incorporation répondait à ses normes, très jalouse de l’amateurisme de ses participants. Ce à quoi Smith n’est pas nouveau, c’est le golf, un sport qu’il pratiquait comme passe-temps tout en jouant dans la NBA depuis que Moses Malone lui a été présenté. Il a un handicap de 5 et a participé à plusieurs tournois Pro Am sur le PGA Tour. “C’est l’un de ces sports dans lesquels vous pouvez vous sentir très haut et tout à coup, cela vous ramène au sol et vous donne une cure d’humilité. Avoir ce sentiment et savoir que tout ce qui se passe est pratiquement entre vos mains, sans avoir à vous soucier de mes coéquipiers, passer le ballon, le recevoir, défendre… Cela me donne l’opportunité de jouer mon jeu et de m’amuser”, confie-t-il. Ceux qui vont aussi s’amuser seront ses coéquipiers et rivaux, qui n’ont sûrement jamais rêvé de partager le terrain avec un champion NBA.