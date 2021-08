JR Smith devenir golfeur universitaire à 35 ans est la plus grande histoire sportive de l’année

JR Smith n’est jamais allé à l’université. L’opportunité était là, bien sûr, mais il a plutôt choisi de devenir l’un des derniers joueurs à passer directement du lycée à la NBA en 2004. Après une carrière de 17 ans, deux championnats NBA et un 6e prix d’homme de l’année, il est retourner à l’université – et pour le rendre encore meilleur, il devient golfeur.

Smith s’est inscrit à la North Carolina A&T State University, une HBCU située à Greensboro, en Caroline du Nord, où il poursuit des études libérales. Maintenant, il a obtenu son éligibilité à la NCAA pour la première fois et va jouer au golf pour les Aggies.

Loin d’être un gadget, Smith est un golfeur extrêmement accompli qui travaille son jeu depuis des années. L’ancien gardien des Knicks a déclaré dès 2014 qu’il voulait jouer un jour sur le PGA Tour, donc s’inscrire en tant que golfeur universitaire n’est qu’un pas vers ce rêve. C’est également merveilleux qu’il se soit engagé à terminer ses études dans une école comme NC A&T, considérée comme l’une des meilleures HBCU du pays.

Il serait facile pour Smith de profiter pour le reste de sa vie de ses gains et de ses réalisations en NBA, mais il se met au défi d’une nouvelle manière. Smith attribue à Ray Allen l’avoir poussé à s’inscrire, affirmant que le couple jouait au golf et parlait de leur vie après le basket-ball. JR a également déclaré qu’il avait des “racines profondes” en Caroline du Nord, en grande partie à cause de Chris Paul. Smith et Paul sont extrêmement proches, Paul étant le parrain des enfants de Smith, et CP3 a grandi dans la ville voisine de Winston Salem, il a donc une connaissance intime de la région.

Tout cela me touche particulièrement près de chez moi. J’ai vécu à Greensboro pendant près de 20 ans et j’ai toujours de la famille dans la région. Maintenant, je sais que je présente cela à un public EXTRÊMEMENT restreint composé de JR Smith et de personne d’autre, mais je m’en fiche – je veux lui donner quelques conseils sur Greensboro.

7 conseils sur la vie à Greensboro pour JR Smith

N°1 : Allez chez Yum Yums et prenez un hot-dog

Sur le campus de l’UNC Greensboro, Yum Yums est une institution de Greensboro qui existe depuis près de 100 ans. Les hot-dogs sont ces rouges non naturels, ils ne sont pas particulièrement géniaux – mais ils sont bon marché et font partie du tissu de la communauté. Je ne dis pas que JR Smith devrait y aller pour la nourriture, mais pour empêcher les gens de lui demander “Tu es déjà allé à Yum Yums?”

N° 2 : Mangez un hamburger chez Emma Keys

Sans aucun doute mon hamburger préféré en ville, Emma Keys est un petit joint local situé sur Walker Ave. C’est le parfait restaurant rapide pour la famille et leurs hamburgers sont parfaits.

N°3 : Une bière chez Joymongers est un incontournable

Je ne sais pas si vous êtes un buveur de bière, JR – mais ça vaut quand même la peine de vérifier Joymongers. Il y a toujours un bon food truck là-bas, et ils brassent la meilleure bière de la région, sans exception. De plus, le week-end, il y a toujours un grand nombre de familles là-bas pour que vos enfants puissent jouer sur la pelouse pendant que vous la frappez et en avez une froide.

N ° 4: Frappez le poulet et les gaufres de Dame

Sirop d’érable Bourbon. dit Nuff. Sérieusement, Dame’s a l’un des meilleurs poulets de la ville, et ce n’est pas loin du campus d’A&T au centre-ville sur MLK Boulevard. Frappez-le.

N° 5 : Emmenez les enfants au Greensboro Natural Science Center

Mi-musée, mi-zoo, il se passe toujours quelque chose d’extraordinaire au centre des sciences. C’est une sortie géniale pour les enfants dans une ville qui, honnêtement, a très peu de choses à faire en dehors de la restauration et du shopping.

N° 6 : JE SAIS que tu vas participer au retour d’A&T

La plus grande fête de Greensboro chaque année, les fêtes de fin d’année pour A&T en octobre sont légendaires. Avec en tête d’affiche un énorme concert au Greensboro Colosseum, c’est un événement incontournable, surtout en tant qu’étudiant A&T. Je n’ai rien d’autre à offrir ici, car vous êtes un étudiant A&T – vos camarades de classe vous diront ce qui se passe immédiatement.

N° 7 : Surtout, amusez-vous

Greensboro est une ville charmante, un endroit idéal pour élever une famille et une région qui devient de plus en plus fraîche chaque jour qui passe. Profitez de votre temps dans la ville et tuez-le sur les liens !