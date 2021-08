JR Smith est fatigué des blagues Hennessy et il devrait être

in

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un dans la NBA plus que JR Smith. Il est connu officieusement comme le « Henny God » de la NBA depuis si longtemps.

Vous avez vu les mèmes. Tu sais de quoi je parle. JR Smith est toujours photographié avec une bouteille photoshopée de Hennesy. Et c’est bien qu’il ne boive pas réellement Hennessy.

Mais, maintenant, Smith en a marre. Il en a fini avec les blagues de Henny God.

C’était bien au début. Drôle, même. Mais ça fait des années, à ce stade. Les blagues sont vieilles et fatiguées. Il est passé à des choses plus importantes comme retourner à l’école pour obtenir son diplôme à North Carolina A&T.

Il est officiellement inscrit et a même été approuvé pour jouer au golf avec le HBCU par la NCAA. C’est une chose assez drole.

Mais vous connaissez tous Internet, cependant. Les blagues doivent voler, même pour quelque chose d’aussi cool que ça. C’est exactement ce qui s’est passé. Quelqu’un a vu JR Smith marcher sur le campus A&T et a fait une blague sur Henny God.

JR Smith s’inscrire à l’université est électrique (via https://t.co/mvqmTMl3lS) pic.twitter.com/CxDGe3NiH8 – Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 24 août 2021

Smith ne se balançait pas, cependant. Il a laissé un commentaire sur Instagram disant que c’est assez avec les blagues. Ils sont fatigués. Et il a tout à fait raison. Elles sont.

Avertissement: Il y a du langage NSFW dans ce post.

Je suis ravi que @TheRealJRSmith aille au #NCAT mais vous devez tous réaliser que c’est une personne qui essaie de s’améliorer. Donnez-lui son espace et son intimité. Réseautez avec lui et engagez-vous dans une conversation intellectuelle et significative. Fier de toi JR, fais ton truc. #AggiePride 💙💛💯 pic.twitter.com/z1SoSZb8aV – Reine Nadiya 👑💖🎶 (@QueenByDesign_) 24 août 2021

« En tant qu’homme noir en Amérique, vous ne pouvez toujours pas passer du [expletive] que les gens continuent de mettre votre nom. Pas un seul article positif sur le fait d’aller à l’école et d’essayer de m’améliorer. Vous donnez tous l’air si faible / ringard pour inciter mon peuple à vouloir faire mieux… »

Smith a raison, mec. C’est une très bonne chose qu’il fait ! Ce n’est pas pour la publicité. Ce n’est pas parce qu’il veut un projecteur. C’est parce qu’il essaie légitimement d’obtenir son diplôme et de se donner une nouvelle expérience.

Il nous l’a dit lui-même. Il était sur Instagram Live avec des joueurs de l’équipe de football de NC A&T et ils ont demandé pourquoi Smith était de retour à l’école.

Sa réponse était simple : obtenir un diplôme.

Le champion des Lakers Jr. Smith sur la participation à @ncatsuaggies: “J’ai tout le reste juste besoin de mon diplôme”, dit @TheRealJRSmith.#LakeShow #NBA #NBATwitter #NCAT pic.twitter.com/D9rjUWcxnX – Landon Buford (@LandonBuford) 24 août 2021

“J’ai tout le reste. J’ai juste besoin de mon diplôme.

Et c’est une chose assez cool, mec. C’est quelque chose dont il devrait être extrêmement fier et probablement pas quelque chose sur lequel nous devrions faire des blagues.