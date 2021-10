JR Smith, le joueur controversé de la NBA qui a fait perdre une bague à LeBron et veut maintenant devenir golfeur

Nouvelles connexes

De nombreux chefs de joueurs du NBA ne brillent pas pour leur lucidité, mais celle de JR Smith Il est entré dans l’histoire pour être l’un des plus spéciaux. Il avait passé 16 saisons à jouer dans la meilleure ligue de basket-ball du monde, gagnant des millions et marquant deux anneaux dans des stades bondés au plus haut niveau. Mais il n’avait jamais été dans la situation comme il l’était lundi. L’Américain de 36 ans était en première année à l’université et jouait à un tournoi de golf au Invitation Phénix d’Elon.

Génération de partage Dwight Howard ou André Iguodala ces trois étant les plus remarquables de la génération 2004. Un projet qui ne peut pas être classé comme l’un des meilleurs du siècle, malgré plusieurs vainqueurs de bagues de championnat. JR est l’un des plus importants, même s’il n’occupe pas une position très élevée. Sa carrière était plus, ainsi que sa notoriété en dehors des courts en raison de ses excentricités.

Il a rapidement commencé à souligner comment un grand buteur dans Frelons et Denvermais ce ne serait pas avant votre saut vers le Grosse Pomme quand il s’est complètement fait une place dans la NBA pour devenir Sixième homme de l’année. Votre niveau en Knicks de New York Il était très grand, étant l’un des meilleurs joueurs d’une franchise historique qui, depuis sa présence dans l’équipe, n’était revenu en séries qu’en 2021.

JR Smith ouvre sa carrière de golf universitaire avec un 81 à son premier tournoi. pic.twitter.com/xoid1ztHdx – PGA TOUR (@PGATOUR) 11 octobre 2021

James Lebron Je lui ferais confiance pour son retour à Cleveland obtenir sa première bague avec l’équipe de sa vie, ainsi que faire partie de l’équipe de les Lakers de Los Angeles qu’il remporterait le titre NBA en 2020. Mais l’été dernier, il s’est retrouvé sans contrat dans la meilleure ligue de basket-ball du monde. Loin de regretter, l’ancien joueur a pris sa retraite à 36 ans et a commencé sa carrière à l’université, qu’il n’a pas traversée lorsqu’il a fait le saut du lycée.

Champion excentrique

Mais le double champion NBA a toujours attiré plus d’attention pour ses excentricités. Sa condition de Noir l’a amené à prendre la décision d’aller à Greensboro, une université dont l’histoire et la tradition représentent le collectif. Pendant Les vies des Noirs comptent, a eu de nombreuses discussions avec des joueurs de la ligue de basket-ball qui avaient soutenu Atout à un moment donné, ils en viennent à les insulter fortement.

Tatouages ​​controversés, bagarres sur et hors du court… JR Smith a toujours été une source de soucis pour ses équipes. Bien sûr, il s’est également avéré être humain. Dans la 2018/2019 Il n’a joué que 11 matchs pour Cleveland lorsque LeBron a signé pour les Lakers. Là, il est tombé dans l’oubli : « J’ai traversé une longue période de grande dépression et cela a duré quelques mois pendant lesquels je ne pouvais même pas jouer au jeu. NBA 2K, et je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je ne voulais rien avoir à faire avec le basket. »

JR Smith, à la célébration du titre des Cleveland Cavaliers 2016 REUTERS

Son grand talent pour jouer était combiné à des actions incompréhensibles comme lorsque, lors du premier match de la finale NBA 2018, il a attrapé le rebond d’un tir de George Hill et, en passant derrière sur le tableau de bord avant Guerriers de l’état d’or, il a commencé à perdre du temps au lieu de tirer à nouveau. Cette série s’est terminée avec ceux de la baie en tant que champions de la ligue. L’image de LeBron James faisant des gestes et s’agitant chez JR a fait le tour du monde et est devenue un mème pour l’histoire.

Le golf

Ce week-end, il a repris sa carrière de golfeur, quelque chose dans lequel il a présenté Moïse Malone alors qu’il était joueur de basket professionnel, après être entré à l’université pour la première fois à l’âge de 36 ans. « Ma famille avait besoin d’argent. Nous avions du mal à l’époque », explique-t-il sur la raison pour laquelle il a pris la décision d’aller directement en NBA. Maintenant, elle a commencé ses études pour obtenir un diplôme en Sciences humaines.

Avec l’université État A&T de Caroline du Nord, a commencé son premier tournoi en cherchant à devenir pro à un moment donné. Smith a quitté le terrain le premier jour à égalité au dernier rang après six bogeys, quatre doubles bogeys, deux birdies et six paires. Ce n’était pas la meilleure première, mais son entraîneur a expliqué dans les médias spécialisés que l’ancien joueur de la NBA a gagné par ses propres mérites en faisant partie des six qui composent l’équipe universitaire. La deuxième journée s’est terminée sur le terrain par.

Qu’il obtienne un doctorat ou non, Smith a toujours de grands objectifs : il veut être un All-American dans sa dernière année et aider à recruter plus d’étudiants pour cette université traditionnellement noire. Son « frère » LeBron James en a déjà parlé publiquement : « Merde, je suis plus que fier. »

[Más información: El sorprendente compañero de golf de Gareth Bale en el vestuario del Real Madrid]

Suivez les sujets qui vous intéressent