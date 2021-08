JR Smith partage son parcours universitaire et nous le soutenons tous

JR Smith a décidé d’aller à l’université après une carrière de 16 ans dans la NBA. À l’aube de son 36e anniversaire, Smith s’est inscrit à North Carolina A&T, un HBCU à Greensboro, en Caroline du Nord, où il est diplômé en études libérales et a été jugé éligible par la NCAA pour jouer pour l’équipe de golf.

Smith est entré dans le repêchage de la NBA 2004 tout droit sorti du lycée au lieu d’aller en Caroline du Nord. Il a connu un démarrage lent dans la ligue après avoir été sélectionné avec le choix n ° 18 au classement général, mais il s’est finalement taillé un rôle de précieux marqueur de micro-ondes lors des arrêts avec les Denver Nuggets, les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers. Smith a pris sa retraite avec 90 millions de dollars de gains en carrière, deux championnats aux côtés de LeBron James sur les Lakers et les Cavs, et un trophée du sixième homme de l’année sur son manteau. Il aurait pu faire n’importe quoi de sa vie après ses jours de jeu, mais il a décidé d’aller à l’école.

Smith aurait été encouragé à aller à l’université par Ray Allen. Il a tweeté en direct son expérience au début des cours, et cela a été un regard à la fois inspirant et humanisant sur la façon dont un athlète s’adapte à la vie après sa carrière de joueur.

Le voyage de Smith a commencé avec un optimisme débridé. Au fil des cours, il a été honnête au sujet des difficultés qu’il a eues à s’adapter à un monde totalement nouveau. Alors qu’il détaillait sa nouvelle vie sur Twitter, Smith a été vulnérable, excité et mis au défi par la charge de cours. Voici les meilleurs tweets de son retour à l’université jusqu’à présent.

A rejoint un groupe d’étude pour mon cours d’études afro-américaines sur #groupie et mes camarades de classe ne pensent pas que c’est moi – JR Smith (@TheRealJRSmith) 25 août 2021

J’ai fini mes devoirs d’anglais. Histoire courte sur une petite fille avec six frères et cherchant l’approbation des parents. Lecture de dope – JR Smith (@TheRealJRSmith) 27 août 2021

Première séance de tutorat dans les livres ! J’aime vraiment Mme Burke extrêmement utile – JR Smith (@TheRealJRSmith) 26 août 2021

Encore une belle séance de tutorat ! Bien sûr, demander plus d’heures, un peu d’aide supplémentaire ne fait jamais de mal à personne ! – JR Smith (@TheRealJRSmith) 27 août 2021

J’ai détesté l’école en grandissant et je savais que ce serait un défi, mais cela ne va pas me décourager une seconde. Vous devez être capable de vous attacher et de vous verrouiller sur de nouveaux voyages et défis à venir dans votre vie. Observer, apprendre et s’adapter. – JR Smith (@TheRealJRSmith) 27 août 2021

Mec, j’ai mangé de la malbouffe toute ma vie et non, je dois arrêter parce que j’apprends la nutrition dans ma classe #FCS. Les Afro-Américains doivent particulièrement supprimer autant de fast-food et de sucre dans notre alimentation. Le taux de diabète est bien trop élevé et va plus haut. #classenutrition – JR Smith (@TheRealJRSmith) 28 août 2021

Je dois apprendre à mieux prendre des notes. Pour une raison quelconque, j’ai du mal à savoir quelles sont les informations importantes. Je veux dire pour moi, tout semble important pic.twitter.com/bZIUyXCEDI – JR Smith (@TheRealJRSmith) 30 août 2021

Tellement déçu de moi-même cette première semaine mec – JR Smith (@TheRealJRSmith) 30 août 2021

Je suis debout depuis 5 heures du matin, heure de Los Angeles, à travailler sur mes devoirs d’éducation. Une mauvaise semaine ne gâchera pas le semestre. Enfilez vos bottes, levez la tête et allez travailler. #StuccInMyGrind – JR Smith (@TheRealJRSmith) 30 août 2021

JR Smith est autorisé par la NCAA à jouer au golf pour @ncatsuaggies ! « C’était probablement l’un des sentiments les plus excitants que j’ai eus depuis un moment. Je ne savais vraiment pas comment ça allait se passer. … mais pouvoir me considérer comme un étudiant-athlète est un sentiment formidable. – JR Smith pic.twitter.com/eEGDOFX86Q – Les Invaincus (@TheUndefeated) 24 août 2021

Le parcours universitaire de Smith a trouvé un écho auprès de tant de fans en raison de son authenticité à propos de l’expérience. Nous l’avons déjà vu vivre des montagnes russes d’émotions en quelques semaines seulement. Passer du statut d’athlète professionnel à celui d’étudiant à temps plein est un défi de taille, et Smith accepte les hauts et les bas de tout cela.

Smith a promis de continuer à partager ses expériences sur Twitter, bonnes ou mauvaises. Nous vous encourageons, JR. Passe une bonne année.