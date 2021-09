JRPG ‘MONARK’ présente des personnages clés avec de nouvelles images

in

Image : NIS Amérique

NIS America continue d’apporter des jeux intrigants au Switch, et un JRPG de l’éditeur qui est définitivement sur notre radar est MONARQUE, qui a des développeurs ayant une histoire dans la franchise Shin Megami Tensei travaillant sur le projet. Dû au début de 2022, il a une nouvelle bande-annonce (ci-dessus) qui présente les personnages alliés ainsi que de nouvelles séquences.

Vous vous réveillez dans une académie, rencontrés par vos alliés comme le laisse entendre cette cinématique, et vous avez apparemment des identités alternatives pour «l’Autre Monde» alors que vous essayez de contrôler l’EGO et la folie.

Qui se tiendra à vos côtés face à la démence? Rencontrer votre alliés dans MONARK, et assurez-vous de les garder à proximité lorsque vous traversez entre le monde réel et les étendues déformées de la Autre monde!

Il a certainement l’air élégant, et il ne fait aucun doute qu’il y aura beaucoup plus de bandes-annonces et de détails dans les mois à venir avant la sortie.

Aimez-vous le look de ceci?