Jrue et Lauren, un couple en or

“Je les ai eu entre les mains. Je ne sais pas si c’est de la malchance, mais ils sont beaux.” Jrue Holiday est à un pas de devenir champion olympique. Le lendemain matin (4h30, heure de l’Espagne), il devra dépasser la France pour accrocher l’or. Cependant, s’il le faisait, ce ne serait pas une nouvelle sensation pour lui. Le joueur des Milwaukee Bucks connaît déjà ce métal. Il le voit tous les jours, luisant chez lui. Cette année, il dispute ses premiers Jeux Olympiques avec l’équipe américaine de basket-ball, mais ce n’est pas la première fois qu’il assiste à l’événement. En 2012, il en était un de plus dans les tribunes de Wembley. Avec son visage maquillé, criant comme le plus grand et portant le maillot de l’équipe de football de son pays. Au dos, le nom de Lauren Cheney ; Lauren Holiday onze mois plus tard. Après le 2-1 face au Japon, avec un doublé de Carli Lloyd, sa future épouse a accroché la deuxième médaille d’or olympique de sa carrière.

Jrue a ressenti le succès comme le sien, mais, depuis lors, il n’a pas pu cacher son désir de le vivre à la première personne. Sa présence actuelle avec Team USA en est le meilleur exemple. Le 21 juillet, le meneur a atteint la gloire de la NBA, son premier anneau ; quatre jours plus tard, il a fait ses débuts à Tokyo. “J’ai l’impression de ne pas avoir dormi depuis deux ou trois mois. Depuis le début des playoffs, tout est tellement intense, sauvage, fou… Je suis parti deux jours après avoir gagné et j’ai toujours l’impression d’être dans ce mode”, explique-t-il dans des déclarations pour .. Jrue a débuté comme remplaçant et avec la défaite, justement, contre l’équipe de France, sa rivale pour l’or tant convoité. Depuis le 6 août, tout est différent. Les États-Unis ont été intraitables et l’ont également fait avec Holiday dans les cinq premiers et étant, avec Kevin Durant, l’une des pièces fondamentales du plan de Gregg Popovich. Dans une équipe pleine d’étoiles, il est la collision stellaire, l’union entre les étoiles. Il brille autant que les autres, c’est un vrai champion, mais son esprit a toujours été loin des grandes lumières.

Ainsi, sans faire beaucoup de bruit, c’est ainsi qu’il a donné le dernier coup de pouce à Milwaukee pour être champion un demi-siècle plus tard. Et de la même manière, il élève la Dream Team, qui se rapproche de plus en plus de mériter le surnom éculé. Il affiche en moyenne 12 points, 4,8 rebonds et 4,4 passes décisives, mais sa contribution va bien plus loin. Il apparaît dans les moments clés sans échec (51,1% dans les tirs sur le terrain et 43,8% dans le triple) et ajoute comme personne d’autre dans certains intangibles dont Popovich avait besoin comme manger. Il est l’organisateur de périmètre le plus pur de l’équipe et sûrement le défenseur le plus important. “Je pense que (mon jeu) convient. J’ai l’impression d’être là pour aider, pour rebondir et pénétrer, pour faire des jeux pour d’autres coéquipiers, couvrir beaucoup de terrain et être très intense à l’arrière”, explique-t-il.

Avec lui, tout change. Après Devin Booker et Durant, il est le joueur américain avec le meilleur +/- : 80, 74 et 70, respectivement. Et l’histoire se répète quand on parle d’évaluation : 84 crédits, seulement derrière Durant lui-même (115). Dans sa main, et dans celle de Khris Middleton, c’est suivre les traces de Kyrie Irving (2016), LeBron James (2012), Michael Jordan et Scottie Pippen (1996, 1992), les seuls joueurs à obtenir bague et or en le même été. Ils y vont et, en plus, à une vitesse vertigineuse : avec seulement deux semaines à perdre. Dans le cas de Middleton aussi, avec plus d’histoire derrière : il a remporté la finale, il était père et, le lendemain, il s’est rendu à Tokyo. “C’était un très gros sacrifice. Plus pour sa femme que pour lui, maintenant que j’y pense. En fait, prenez-lui le crédit et donnez-le à sa femme”, a déclaré Popovich, gentiment, lors d’une conférence de presse.

“Ma famille est en avance sur le basket”

Jrue et Lauren pourraient être, en termes olympiques, un couple en or ; mais ils le sont déjà depuis longtemps. Peu de temps après avoir pris sa retraite du football professionnel, Lauren a reçu une terrible nouvelle : on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau, un méningiome. Le coup est également venu alors qu’elle était enceinte de sa première fille. Il n’avait que 28 ans et, quelques mois auparavant, il avait atteint l’Olympe du football. Après une victoire 5-2 contre le Japon, avec leur but inclus, les États-Unis avaient été proclamés champions du monde. “C’était si clair pour moi, j’étais si clair à ce sujet … Je savais que je voulais tout donner pour la Coupe du monde. Je voulais pouvoir dire que j’ai tout donné pour réaliser le rêve final de remporter la Coupe du monde et je sens que je l’ai fait”, a-t-il soutenu lorsqu’on l’a interrogé sur les raisons de sa retraite anticipée.

Derrière, elle a laissé 133 matchs et 24 buts avec l’équipe nationale, deux championnats avec Kansas City, le Soulier d’or de la National Women’s Soccer League ou encore la décoration de Meilleure joueuse de football de l’année aux États-Unis (2014) ; à venir, cependant, un dur combat l’attendait dans lequel elle ne serait pas seule. Vacances n’a pas hésité. Il a raté les trois premiers mois de la saison 2015-16 pour être aux côtés de Lauren. C’était le temps nécessaire, pas une période fixe. Je voulais être et je suis resté jusqu’à ce que tout se passe bien. “Ma femme est la chose la plus importante au monde pour moi. Ma famille est en avance sur le basket-ball”, a-t-il déclaré. Quelques semaines après l’accouchement, la tumeur a été retirée avec succès. “Ma famille est la chose la plus importante pour moi et, comme ils vont bien, j’ai pu revenir dans l’équipe en parfait état. Mes coéquipiers et les gens du club m’ont aidé à surmonter mes problèmes familiaux et mes blessures. Et cela me rend très heureux », a-t-il répété après avoir surmonté le cauchemar. La famille et le basket-ball, dans cet ordre. Et, avec eux, l’engagement social.

Lutte commune contre le racisme

Après son entraînement matinal, Lauren conduisait aux côtés de la sœur de Jrue, également basketteuse. Soudain, la police leur a ordonné de s’arrêter. Ils l’ont fait et, lorsqu’ils ont marché sur le sol, les agents ont demandé leur permis de conduire. Ils ne le portaient pas. Après un appel à Jrue, il s’est rendu sur les lieux pour apporter le permis et vérifier que, malgré l’erreur, Lauren ne conduisait pas sans permis. À son arrivée, cependant, le joueur des Bucks a été immédiatement menotté. “L’image qui m’a le plus marqué est le regard que j’ai vu sur le visage de sa sœur. Je pense que c’est en la voyant réagir qui m’a fait reconnaître le danger. Son visage était complètement paralysé par la terreur. C’était le visage de quelque chose que, en tant que personne blanche, je n’avais jamais connu auparavant : le sentiment que toute interaction que vous avez avec la police pourrait être potentiellement fatale », explique Lauren dans The Players Tribune.

L’événement, qui a finalement fait peur, a changé la mentalité de Lauren, toujours engagée dans la lutte contre le racisme, mais sans rendre publique ses propres expériences personnelles à cet égard. “Chaque personne blanche en Amérique doit. Nous devons nos voix et, plus que cela, nous devons nos actions”, dit-il. Dans le texte, rappelez-vous d’autres scènes. Lors de l’achat d’une voiture, le vendeur, regardant Jrue, lui a demandé : « Êtes-vous sûr de pouvoir vous le permettre ? Éviter la répétition d’épisodes comme ceux décrits, et bien plus graves, est l’une des priorités quotidiennes de Lauren et Jrue. Le meneur, sans aller plus loin, a fait don de son salaire des semaines passées dans la bulle d’Orlando (plus de cinq millions de dollars) pour aider les entreprises appartenant à des Afro-Américains et associations liées au mouvement Black Lives Matter. Dans sa carrière, il a également été élu Joueur le plus sportif (202) et Meilleur partenaire (2020), étant très aimé dans tous les vestiaires et toutes les villes qu’il a traversées. A Tokyo, il espère aussi laisser (et emporter) un beau souvenir. Et le troisième or de la maison.