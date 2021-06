Jrue Holiday, Bucks, Prix de l’esprit sportif Joe Dumars

05/06/21 à 04h45 CEST

. / New York

le Le meneur des Milwaukee Bucks Jrue Holiday, a été choisi comme lauréat du prix de l’esprit sportif lors de la saison NBA 2020-2021, a annoncé vendredi la ligue. “Cela signifie beaucoup”, a déclaré Holiday après avoir reçu le trophée Joe Dumars, qui est décerné au joueur de la NBA qui représente le mieux les idéaux de l’esprit sportif sur le terrain. “Le simple fait de savoir que cela vient des joueurs, qu’ils traversent cela avec moi et mettent leur corps en jeu, ils s’entraînent pendant l’intersaison, cela signifie beaucoup.”

Holiday, 30 ans, qui a reçu 130 des 343 votes de première place dans le vote des joueurs de la NBA, était l’un des six finalistes qui ont été sélectionnés par un panel de dirigeants de la ligue après que chaque équipe ait nommé un seul joueur. Les autres finalistes, un de chaque division, étaient, dans l’ordre d’achèvement, le meneur des Boston Celtics, marcheur Kemba (double vainqueur), le centre du Miami Heat Bam Adebayo, l’attaquant des Sacramento Kings Harrison Barnes, le gardien des Spurs de San Antonio Derrick Blanc et la garde nigériane des Minnesota Timberwolves Josh okogie.

“Il est difficile de mettre tous les adjectifs dans une phrase”, a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, à propos de Holiday. “Il est réfléchi, prévenant, réfléchi, mais il rivalise immédiatement et a une ténacité et une certitude à son sujet que … les joueurs de la ligue respectent simplement la façon dont il se comporte. Grand équilibre et caractère dans la poursuite du triomphe ” . Budenholzer a réitéré que “… il fait juste une différence, et les joueurs de la ligue le reconnaissent, l’apprécient et l’ont honoré. Il est spécial.”

Holiday, un vétéran de 12 ans, il avait une moyenne de 17,7 points ; 6,1 passes décisives et 4,5 rebonds en 59 matchs cette saison. Il a été acquis des Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le cadre d’un échange à quatre équipes le 24 novembre.

Meneur de point de départ des Bucks a remporté le prix Twyman-Stokes du meilleur coéquipier en championnat l’année dernière. Le meneur des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, a reçu cet honneur pour cette saison jeudi soir avant que son équipe ne soit éliminée du premier tour des séries éliminatoires par les Denver Nuggets.