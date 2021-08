Jrue Holiday est clair que Kevin Durant est un joueur “irréel”

Vacances à Jrue parlé de Kevin Durant dans un récent épisode du podcast The Old Man and the Three et a loué son talent unique après l’avoir expérimenté en tant que partenaire aux Jeux olympiques en remportant la médaille d’or. Les mots de Holiday sur KD :

“Oh mon Dieu ! C’est irréel. Cela donne l’impression que le jeu est si facile, il n’y a rien à remettre en question sur la façon dont il joue. Oui, il mesure 7 pieds, mais c’est comme si personne n’était là. C’est comme lui et le cerceau, c’est comme des exercices. C’est comme si tu allais juste faire de l’exercice avec ton sac à dos et travailler sur quelque chose, c’est son jeu et personne ne le ralentit, c’est incroyable à voir.