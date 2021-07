Jrue, le tourment des Phoenix Suns

Pour la première fois dans l’histoire de la finale, trois coéquipiers ont dépassé les 27 points dans le même match : 32 de Giannis Antetokounmpo, 29 de Khris Middleton et 27 de Jrue Holiday. Au total, 88 des 123 Milwaukee Bucks Cap sur un 2-3 qui, avec trois victoires d’affilée, laisse la franchise du Wisconsin avec deux balles pour remporter sa première bague en 50 ans (et la deuxième de son histoire) : la première, mardi sur sa piste, le Fiserv Forum où ils n’ont perdu qu’un match dans ces playoffs. Pour la deuxième fois, trois coéquipiers dépassent les 25 points au-dessus de 50 % sur les tirs dans un match pour le titre. Oui Voici leurs chiffres depuis que les Suns sont allés 2-0, apparemment dirigés vers le ring:

Giannis : 33 points, 12 rebonds, 7 passes en moyenne avec 60% au tir

Middleton : 29 + 7 + 5 avec 39% en triple

Jrue : 20 + 5’10 avec 39% en triple

Si les Bucks terminent leur révolution et remportent le titre, le MVP sera (très probablement) Giannis Antetokounmpo, qui en passe d’être le premier joueur à signer un tir de 30 + 10 + 5 au-dessus de 60% en finale. Et qu’à 26 ans, il ajouterait le titre et ce MVP de la série finale à deux MVP de la saison régulière, un prix du meilleur défenseur, le prix du joueur le plus amélioré et cinq étoiles. Mais il est évident qu’au-delà du niveau superlatif et du leadership du Grec, la Finale ne serait pas 2-3 sans l’exhibition de Middleton au quatrième match et La performance éblouissante de Holiday dans le cinquième. Un grand trois formé pour cela, pour faire le saut final : les Bucks ne savaient toujours pas ce qui allait se passer avec Giannis Antetokounmpo et certains ont placé l’attaquant à Miami lorsqu’ils ont tout lancé. Tout ou rien après deux ans à faire exploser la saison régulière et à tout gâcher en séries éliminatoires. S’il s’agissait du joueur de franchise voyant que le monde pouvait être conquis dans le Wisconsin, il avait besoin de quelque chose de plus que ce merveilleux Middleton qui est avec Giannis depuis 2013. Une vie ensemble pour un couple de stars qui, tout simplement, avait besoin de quelque chose – Suite.

Et Jon Horst, dans les bureaux du Wisconsin, savait que ça plus était une base, poids dans la rotation extérieure. L’arrivée de Bogdan Bogdanovic s’est mal passée mais la chasse à Jrue Holiday n’a pas échoué, même si le prix a été élevé : Eric Bledsoe (très marqué pour ses écarts en playoffs), George Hill (un bon meneur de jeu… remplaçant), le jeune RJ Hampton (trop jeune : choix 24 au dernier repêchage) et trois premiers tours de repêchage restants. Trois bases et trois choix essentiels pour l’avenir en échange, dans une opération à quatre, de l’espoir Jrue. Cela est également venu avec l’option de sortir cet été (option joueur de 26 millions) et quand on ne savait pas ce qui allait se passer avec Giannis. Les Bucks parient sur le présent, ils parient sur l’équipe qui était constamment à un pas d’être à un pas du titre et Ils parient sur l’enseignement à Giannis que vous pouvez être ambitieux sur un petit marché, également à l’ère du joueur autonome. Et ils ont gagné. Ils l’ont fait à partir du moment où Giannis a renouvelé pour cinq ans et environ 228 millions de dollars.

Projecteurs pour une étoile silencieuse

Maintenant, les Bucks peuvent finir tout ça avec un titre pour lequel ils ne comptaient tout simplement pas. Après avoir perdu contre les Raptors et le Heat lors de leurs deux dernières étapes en séries éliminatoires, il semblait que ce serait la saison du divorce avec Mike Budenholzer alors que les trois grands atomiques des Nets montaient, les Sixers se durcissaient et le Heat devenait à la mode. Mais, depuis le 18 juillet 2021, ce sont les Bucks qui sont à un match, à un pas, d’être champions. Et que tout en valait la peine, quoi qu’il arrive ensuite. Et une raison essentielle pour laquelle ils sont venus jusqu’ici, et qu’ils peuvent traverser cette dernière frontière, est Jrue Holiday.

Jrue est une star silencieuse, un de ces joueurs joueurs, adoré par ses coéquipiers et très apprécié par ses rivaux. Une très bonne base offensive, dans ses meilleurs moments, et un défenseur exceptionnel en toute circonstance. C’est ce qu’ils croyaient que les Bucks faisaient, le pas en avant que Bledsoe n’allait jamais faire en séries éliminatoires, et c’est ce qu’ils ont obtenu, une valeur énorme bordée par ses 27 points et 13 passes décisives dans le cinquième match, dans laquelle il a laissé une séquence qui finira par être historique si les Bucks sont champions : avec 16 secondes à jouer et 119-120 au tableau d’affichage, il a arraché le ballon des mains de Devin Booker et a servi en transition un alley oop définitif à Giannis Antetokounmpo. Jrue déjà Il est apparu contre les Hawks, alors qu’il semblait que le monde se terminait par 2-2 et que le genou du Grec était blessé. Sans son franchisé, il a récolté 25 points et 13 passes décisives au cinquième match et 27+9 avec 9 rebonds au sixième. De 2-2 à 4-2 et le ticket pour la Finale.

Jrue a 31 ans et est dans la NBA depuis 12 ans. Il n’a joué qu’un an à l’UCLA, où il a fait équipe avec Darren Collison avant le repêchage de 2009 : numéro 17 lui, numéro 21 Collison. Là, à l’université californienne, il rencontre sa femme, Lauren Cheney, deux fois médaille d’or olympique (2008 et 2012) et championne du monde avec l’équipe de football féminin des États-Unis. Lorsqu’il est arrivé pour regarder un match, une jeune femme du campus l’a pris pour Collison et lui a demandé un autographe. Lauren, qui a tout vu, lui a dit de ne pas s’inquiéter car il était plus beau que son coéquipier. Le couple s’est marié en 2013, une année mouvementée pour Jrue, qui était toute star pour la première (et la seule, pour l’instant) fois et a été échangé des Sixers aux Pélicans en échange de Nerlens Noel et d’un premier tour. Le Processus de Philadelphie a officiellement commencé là-bas.

Dans les pélicans, Jrue a vécu des années de bon basket-ball et de nombreuses blessures qui ont remis en cause la prolongation de cinq ans de 126 millions prise en juillet 2017. Sa réponse a été une excellente saison 2017-18, la meilleure pour les Pelicans d’Anthony Davis qu’avec eux deux, les tirs de Mirotic et la direction de Rajon Rondo, a frappé les Blazers (0-4) et défié sans chance (4-1) aux Warriors. au deuxième tour. Dans cette cravate, Jrue a défendu Damian Lillard à un niveau superlatif et a récolté en moyenne 27,8 points, 4 rebonds et 6,5 passes décisives. Dans sa carrière, il est à 16 + 4 + 6,4, chiffres qu’il a presque réussis lors de sa première année à Milwaukee : 17,7 + 4,5 + 6,1. Une contribution totale et sa deuxième (après 2019) inclusion dans le Best Defensive Quintet. Cela et son leadership, son attitude, son professionnalisme et sa camaraderie étaient exactement ce dont les Bucks avaient besoin. Qu’en avril ils ont fait taire les débats sur leur avenir avec une prolongation de quatre ans et plus de 135 millions de dollars. Il s’agit (par tous les moyens) de gagner maintenant, et les Bucks sont sur le point de le faire.

Et c’est en partie grâce à Giannis et Middleton ont, cette fois, Jrue à leurs côtés. Lorsque Budenholzer a choisi de changer de position défensive après les blocages des Suns lors du premier match, Jrue s’est retrouvé hors de la concentration défensive, relégué au fait de marquer des outsiders qui ont ouvert pour tirer et incapable d’influencer le jeu comme d’habitude. Une base défensive POA (point d’attaque : agressivité maximale sur le ballon), Il a ensuite défendu Chris Paul presque à plein temps à partir du deuxième match. Et il a transformé la vie du meneur des Suns, l’un des meilleurs de l’histoire à son poste, en une épreuve. Un mur de concentration de muscle et de plomb, Jrue avait eu des séquences défensives à encadrer avant le match 5, mais il n’avait pas encore signé une nuit complète en attaque dans une finale qui commençait à tout rater, de loin et de près du panier. Ce jeu intégral et final est venu dans le cinquième. Nous verrons si à côté d’un bon morceau de l’anneau.

Si Jrue gagne, il est difficile d’imaginer que quelqu’un ne l’acclame pas. Elu joueur le plus sportif en 2021 et meilleur partenaire en 2020, Il a été très aimé dans tous les vestiaires et toutes les villes qu’il a traversées. Son travail social est constant, et lors du redémarrage de la bulle de Floride, il a fait don de son salaire des semaines à Walt Disney World (plus de cinq millions de dollars) pour aider les entreprises et associations afro-américaines liées au mouvement Black Lives Matter. Personne, vraiment, ne dit du mal de Jrue et de sa femme Lauren, qui en 2017 a donné naissance à la première fille du couple (en 2020, ils ont eu un garçon) et a subi peu de temps après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur au cerveau dont elle s’est remise avec l’aide de son mari, qui a laissé les indices pour l’accompagner tout au long de cette épreuve. Frère de deux autres joueurs NBA (Justin et Aaron, tous deux sur les Pacers), est à un pas d’être champion et à quelques jours de rejoindre l’équipe américaine qui concourra à Tokyo. Cela pourrait ajouter une médaille d’or aux deux de Lauren et peut-être couronner une année de rêve si les Bucks condamnent les Suns. Ce ne sera pas facile, mais c’est pour cela que Jrue est venu : franchir la dernière étape, tout changer.